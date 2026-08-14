Víz alá került Tokió térsége, ezrek rekedtek a repülőtéren, többen életüket vesztették – videó

A csütörtök este lecsapó heves esők áldozatai között van egy 66 éves nő is, aki elakadt autójával egy elárasztott úton – közölte Csiba prefektúra katasztrófavédelmi hivatala.

Extreme rainfall battered Japan’s Kanto region on August 13, causing widespread flooding, power outages and landslides. In Chiba City, rainfall reached 347 millimeters over 12 hours by 1 a.m. local time on August 14, the highest level ever recorded there. pic.twitter.com/aRqJDwm2Ab

A hatalmas mennyiségű csapadék jelentősen megzavarta a közúti és vasúti közlekedést is, és több ezer embert rekedt a térséget kiszolgáló Narita nemzetközi repülőtéren.

?JUST IN: Record-breaking rainfall hit Chiba Prefecture on Thursday, August 13.



The Japan Meteorological Agency issued its highest-level Level 5 emergency warning for heavy rain across 19 cities and towns—the first for the region. In Chiba City’s Chuo Ward, 115 mm of rain fell… pic.twitter.com/r3RVTCzWfV