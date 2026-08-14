Víz alá került Tokió térsége, ezrek rekedtek a repülőtéren, többen életüket vesztették – videó

A csütörtök este lecsapó heves esők áldozatai között van egy 66 éves nő is, aki elakadt autójával egy elárasztott úton – közölte Csiba prefektúra katasztrófavédelmi hivatala.
Extreme rainfall battered Japan’s Kanto region on August 13, causing widespread flooding, power outages and landslides.— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) August 14, 2026
In Chiba City, rainfall reached 347 millimeters over 12 hours by 1 a.m. local time on August 14, the highest level ever recorded there. pic.twitter.com/aRqJDwm2Ab
A hatalmas mennyiségű csapadék jelentősen megzavarta a közúti és vasúti közlekedést is, és több ezer embert rekedt a térséget kiszolgáló Narita nemzetközi repülőtéren.
?JUST IN: Record-breaking rainfall hit Chiba Prefecture on Thursday, August 13.— Qeeb (@Qeeb_1) August 13, 2026
The Japan Meteorological Agency issued its highest-level Level 5 emergency warning for heavy rain across 19 cities and towns—the first for the region. In Chiba City’s Chuo Ward, 115 mm of rain fell… pic.twitter.com/r3RVTCzWfV