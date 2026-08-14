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Az 1924-ben átadott Gubacsi híd - amely a Csepel-sziget egyik fõvárosi átkelõje, a Ráckevei-Dunán át köti össze Pesterzsébetet Csepellel - látképe Csepelrõl. A rácsos gerendaszerkezetû ikerhídon a közúti közlekedés számára van fenntartva az egyik hídtest, a másikon pedig vasúti pálya és kétirányú kerékpárút kapott helyet. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Róka László

Hétvégén éjszakánként lezárják a Gubacsi hidat, így változik a buszok útvonala

Infostart

A Gubacsi hídon augusztus közepétől helyreállítási munkálatok kezdődnek, amelyek a közlekedést is érintik – számol be minderről a bkk.hu.

Augusztus 14-én péntek éjféltől 15-én, szombaton a hajnali órákig, valamint augusztus 15-én, szombat éjféltől 16-án, vasárnap reggel 8:00-ig teljes szélességében lezárják a hidat a pesterzsébeti Helsinki út és a csepeli Ady Endre út között a közúti forgalom elől, az átkelőt nem lehet használni.

A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik: a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as buszok a Kvassay híd felé terelve közlekednek.

A kerékpáros és gyalogos forgalmat nem érinti a korlátozás. A jelentős kerülő útvonal miatt több mint 10 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani Csepel és Pesterzsébet között. A lezárás nem érinti a szomszédos vasúti hidat, amelyet gyalog és kerékpárral továbbra is lehet használni.

A következő hónapokban a híd saruinak és dilatációs elemeinek felújítását végzik el a szakemberek. A rekonstrukció több ütemben zajlik majd, amely időszakos forgalomkorlátozásokkal jár.

Augusztus 15-én, szombaton 0:01 és 4:22 között a 948-as éjszakai busz egyik irányban sem érinti a Sósfürdő megállót, viszont megáll a Közvágóhídnál, a 179-es busz megállójában.

Augusztus 16-án, vasárnap 0:01 és 8:00 között a 35-ös, a 36-os és az éjszakai 948-as buszok egyik irányban sem érintik Pesterzsébeten a Sósfürdő megállót, viszont megállnak a Közvágóhídnál, a 179-es busz megállójában. A 148-as és a 151-es autóbuszok ebben az időszakban egyik irányban sem érintik Pesterzsébeten a Sósfürdő, Csepelen pedig a Papírgyár és a Védgát utca megállókat, viszont megállnak a Közvágóhídnál, a 179-es busz megállójában.

A 119-es busz a hajnali óráktól kezdve reggel 8:00-ig, Sósfürdő megállóhely kiszolgálásának érdekében hosszabb üzemidővel és sűrűbb követéssel közlekedik.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégén éjszakánként lezárják a Gubacsi hidat, így változik a buszok útvonala

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