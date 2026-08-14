58 magyart evakuáltak Horvátországban, egyikük kórházba került – friss miniszteri tájékoztatás

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni az erdőtűz által érintett területről. Közülük mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar állampolgárt pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról – írta közösségi oldalán a tárcavezető.

A konzul kollégák egész éjszaka folyamatosan fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit, és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is. A konzuli segítséget kérők pontos száma jelenleg még nem állapítható meg, mivel a kollégák most is egyesével hívják fel az érintetteket, és mérik fel, hogy kinek milyen segítségre van szüksége – tette hozzá Orbán Anita.

A külügyminiszter tájékoztatása szerint a megkeresések elsősorban a kimenekítéssel, az elhelyezéssel, a biztonságos visszatérés lehetőségével, valamint az otthagyott személyes tárgyakkal és járművekkel kapcsolatosak. Két család, összesen hét magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és jelenlegi információk szerint járművük is a tűzben maradhatott – közölte péntek délelőtt 10 óra magasságában a tárcavezető.

Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, más magyar sérültről jelenleg nincs hír. „A konzuli szolgálat a kórházzal is kapcsolatban van, hogy azonnal értesüljünk, ha további magyar érintettről szereznek tudomást.”

A helyszínen jelenleg két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát. A Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságával egyeztetve azt kérte a Külügyminisztérium, hogy a két magyar rendőr egyelőre maradjon a helyszínen, és továbbra is segítse a konzuli munkát. Ennek megszervezéséről a Belügyminisztérium gondoskodik, szállásukat pedig a zágrábi nagykövetség biztosítja.

A másik helyszínre kimenekített 13 magyar állampolgárért két kisbusz indult el Magyarországról.

A zágrábi nagykövetség és a Konzuli Szolgálat jelenleg valamennyi ismert érintettel felveszi a kapcsolatot, felméri az egyéni segítségigényeket, közreműködik a helyi hatóságokkal való kapcsolattartásban, és szükség esetén a továbbutazás, az elhelyezés vagy más konzuli segítség megszervezésében – tette hozzá Orbán Anita.

A tűz további terjedését a helyi hatóságoknak sikerült megakadályozniuk, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépek bevonásával. További evakuációról jelenleg nincs tudomása a tárcának.