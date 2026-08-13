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Az aranyérmes Milák Kristóf, Németh Nándor, Szabó Szebasztián és Kós Hubert (b-j) a férfi 4x100 méteres gyorsváltó eredményhirdetésén a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Mi lenne, ha még edzenék is” – drámai és érzelmes mondatok az úszó-Eb aranyérmei után

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Milák Kristóf, Kós Hubert, Németh Nándor és Szabó Szebasztián is nyilatkozott az „aranyos” Eb-nap után.

Milák Kristóf tisztában volt vele, hogy képes lehet hasonló eredményekre, amiket az elvégzett edzésmunkájához képest a helyén kezel. A kétszeres olimpiai bajnok a párizsi Európa-bajnokságon csütörtök este előbb a 100 méteres pillangóúszásban minden idők második legjobb idejével nyert, majd a 4x100 méteres gyorsváltó befejező embereként óriási hajrával hozta be aranyra a csapatot.

„Tudtuk és éreztük is, hogy ez benne lehet, edzőmmel, Szabó Álmossal nagyjából így számoltuk ki” – elevenítette fel a vegyes zónában a 26 éves Milák a 100 m pillangó döntőjét.

A váltóval kapcsolatban megjegyezte, a 100 méter gyors fináléjával ellentétben ezúttal ki tudta adni magából a maximumot az utolsó 25 méteren, ennek köszönhetően tudta „lenyúlni” orosz riválisát a végén. Hozzátette, feldobta őt, hogy látta Németh Nándor hajráját, akinek köszönhetően alkalma nyílt a győzelemre.

„Reálisan kezelem a helyzetemet, igyekszem a helyén kezelni a befektetett munkát és az eredményeket” – fogalmazott Milák, aki korábban az M4 Sport kamerájának a 100 m pillangó céljában látott érzelemmentes arckifejezésről azt mondta, csak arra gondolt, hogy mi lenne, ha még edzene is.

Németh Nándort érzelmileg láthatóan rendkívül megviselték az elmúlt 24 óra történései. Először az M4 Sportnak „oszlatta el” a tévhiteket, miszerint irigy lenne.

„Itt van egy úszó, aki 46.8-at megy, és mivel előzetesen úgy tudtuk, Kristóf nem vállalja a váltót, én eszméletlenül szomorú voltam. Minden idők ötödik legjobb ideje az övé, nagy dolog, hogy itt van” – fogalmazott Németh.

Az olimpiai negyedik versenyző már a vegyes zónában mindezt azzal egészítette ki, hogy ellentétben Milák és Kós Hubert párosával, neki ez a szám a nagy lehetősége. Ahogyan Szabó Szebasztiánnak is, továbbá a váltó másik két tagjainak, a döntőben nem szereplő Kós Olivérnek és Jászó Ádámnak.

„Mi tehetségesek vagyunk, ők viszont zsenik. Mi a szekérhez mondjuk két kereket tudunk még hozzáadni, amivel meg tudjuk verni Európát egy váltóban. Ezeket nehezen hagyom el, hogy például az olimpián vagy világbajnokságon nem állhatott össze ez a négyes. Nagyon szíven ütött, amikor kiderült, hogy Kristóf úszik, hiszen egy hónapja arról beszélek, hogy ez lenne az álmom” – nyilatkozta Németh, aki külön kiemelte a 3:10.03 perces országos csúcsot, ami nem sokkal marad el az amerikaiak cápadresszes, 2008-as világrekordjától (3:08.24).

„Úgy értük el ezt az időt, hogy nem én mentem elsőnek. Az majdnem egy másodpercünkbe került szerintem, mert körülbelül úgy rajtoltam, mint egy ötéves. Hat éve nem volt repülőm” – jegyezte meg.

Kós Hubert arról beszélt, hogy élete egyik nagy álma vált valóra ezzel a sikerrel.

„Nem érdekelt, hogy mi volt, és az sem, hogyan jutottunk ide. Szeretném megköszönni a fiúknak, mert én talán még sosem voltam ilyen boldog egy verseny után. A 2017-es, hazai világbajnokság óta ez az álmom, remélem, a következő években fent tudjuk tartani. Ráadásul egy olyan időt úsztunk, ami azt mutatja, hogy ott a helyünk a vb-n és az olimpián is” – mondta Kós, aki kiemelte: ha tudja, hogy összeáll ez a váltó, akkor „dobta” volna az 50 méter hát középdöntőjét is, mert ezt komolyan kell venni. A jövőt tekintve ennek tanulságát elviszi magával, amikor egy világversenyre összeállítják majd a programját.

Szabó Szebasztián elmondta, talán rajta volt előzetesen a legnagyobb nyomás, mert a csapatban három „állat” mellett kellett úsznia.

„Két olimpiai bajnokkal, és egy Németh Nándival, akinek a világon az egyik legjobb az utolsó ötvene, és tíz éve van ott a legjobbak között. Örülök hogy sikerült, ezzel az eredménnyel bárkire veszélyesek lehetünk, a legerősebb orosz váltót vertük meg. Kíváncsian várom a budapesti világbajnokságot” – nyilatkozta Szabó.

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Kezdőlap    Sport    „Mi lenne, ha még edzenék is” – drámai és érzelmes mondatok az úszó-Eb aranyérmei után

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