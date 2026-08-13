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foci labdarúgás szöglet
Nyitókép: Pixabay

Továbbjutott a Fradi az Európa-liga rájátszásába

Infostart / MTI

A Ferencváros továbbjutott a labdarúgó Európa-liga rájátszásába, a selejtező utolsó fordulójába, miután a harmadik kör csütörtöki visszavágóján 1-1-es döntetlen játszott a Górnik Zabrze otthonában, és összesítésben 2-1-re jobbnak bizonyult lengyel ellenfelénél.

Az FTC a török Trabzonsporral küzd meg a főtáblára kerülésért, s egy hét múlva, idegenben kezdi a párharcot. Ha továbbjut, felkerül az El főtáblájára, ha pedig alulmarad, a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja nemzetközi szereplését.

Múlt héten, a párharc első felvonását kiegyenlített küzdelemben, a román Marius Corbu góljával nyerte meg a Ferencváros, amely úgy vonult ki az idegenbeli találkozó kezdéséhez, hogy a csapatot Lengyelországba elkísérő szurkolóinak egy részét szerda este maszkos huligánok támadták meg egy pizzériában. A kispadok mögött az UEFA büntetése értelmében üres szektorokok látványa fogadta a feleket, de a stadion ettől eltekintve jórészt megtelt.

A kezdés a lengyeleké volt, előretolt játékosuk, a szlovák Erik Prekop csúsztatott fejjel mellé. Továbbra is a Górnik akarata érvényesült, de nem tudta beszorítani a Ferencvárost, amely a 10. percben Philippe Rommens távoli szabadrúgásából veszélyeztette a hazai kaput. Gyorsan járatta a labdát a lengyel vendéglátó, a népligetiek játéka azonban egy-két megingástól eltekintve stabil maradt, bár jobbára a védekezésre koncentrálódott. A 20. percben Josema lőtt távolról centikkel a bal alsó sarok mellé, erre egyéni villanás végén Dele Yusuf válaszolt, aki az oldalhálóba lőtt. A 37. percben Prekop éles szögből leadott erős lövésére ért le bravúrral Dibusz Dénes, aki szögletre hárított. Két perccel később itt is válaszolt a Ferencváros, akkor Cadu átlövése szállt a kapu fölé. A 44. percben hazai szögletvariáció után érkezett a beadás a vendégkapu elé, a tömegben az ötösnél Rommens lerántotta Paulo Bernardót, amiért az olasz játékvezető büntetőt ítélt. Az ítéletvégrehajtó Kacper Urbanski a jobb alsóba vágta a labdát, Dibusz az ellenkező irányba indult.

Intenzíven kezdte a második félidőt a Zabrze, a 48. percben Dibusz védett, fél perccel később Prekop hagyott ki óriási gólhelyzetet, amikor egy beadásnál az ötösön lyukat rúgott. Tíz perc után megtört a lengyelek lendülete, akkor a vendégek egy percre el tudták dugni a labdát, majd kijöttek a szorításból. A középpályán frissített Borbély Balázs vezetőesdző, csapata pedig a megszerzett labdákat továbbra is magabiztosan járatta a mezőnyben, de amikor akciót indított, az ellenfél gyorsan szerelt. A 70. perc környékére rendezte sorait a Górnik Zabrze, ismét mezőnyfölényt harcolt ki, beszorította ellenfelét a tizenhatosához, és sorra veszélyesen fejezte be támadásait. A 78. percben Joseph bombázott közelről a hazai kapuba, de a játékvezető úgy ítélte meg, hogy előtte szabálytalankodott a védőjével szemben. A 83. percben Cadu szögletét Kristoffer Zachariassen csúsztatta meg a rövidről, a labda a menteni igyekvő Michal Sacekről a saját kapujába pattant. Tempót váltott és kitámadott a házigazda, a 88. percben Corbu átemelését éles szögből Zachariassen lőtte a kapufára. Az utolsó percekben a lengyelek beszorították a Ferencvárost, de több gól már nem született.

Az FTC hatodik meccsét játszotta az El selejtezőjében és négy győzelemmel, valamint két döntetlennel egyelőre veretlen.

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