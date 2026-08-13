Kl-selejtező: kiesett az ETO

A rigaiak a lengyel Lech Poznan és feröeri KI Klaksvík Európa-liga-selejtezős párharcának vesztesével találkoznak a folytatásban. A két csapat csütörtöki mérkőzését pénteken 20 órára halasztotta az UEFA, mert a lengyel együttest szállító repülőgép a köd miatt nem tudott leszállni a Feröer-szigeteken.

ETO FC-Riga FC (lett) 1-1 (1-0) Győr, ETO Park, v.: Reitala (finn)

gólszerzők: Gavric (28., 11-esből), illetve Caio Ferreira (88.)

sárga lap: Bumba (66.), Szép (93.), illetve Auani (47.), Caio Ferreira (89.), Ankrah (96.)



Továbbjutott: a Riga FC, 2-1-es összesítéssel

A párharc első mérkőzését egy öngóllal a lett együttes nyerte, vagyis a győriek nem várták lehetetlen helyzetből a visszavágót, amelyre felépült sérüléséből Zeljko Gavric, és rögtön be is került a kezdőcsapatba. Hiányzott viszont Csinger Márk és Tóth Rajmund, akik vélhetően még a nyári átigazolási időszakban távoznak a magyar bajnoktól, illetve a nyári világbajnokságon is pályára lépett algériai Nadir Benbuali továbbra is sérült.

Hazai gólszerzési lehetőséggel kezdődött a találkozó, de Gavric fejese után Baba Musah mentett a gólvonalról, aztán a játékrész felénél az ellenfél is csaknem betalált, Miljan Krpic azonban fejjel útját állta a kapuba tartó labdának. Az ellentámadás végén az ETO tizenegyeshez jutott, mert a lettek kapusa a tizenhatoson belül ellökte Viktor Djukanovicot. A megítélt büntetőt Gavric végezte el a 28. percben, és jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. Közvetlenül a szünet előtt a Riga csaknem egyenlített, de Samuel Petrás bravúrral védett.

Fordulás után is a vendégek irányítottak, húsz perc alatt hét kapura lövésükből Petrás három védéssel őrizte csapata előnyét, négyszer pedig a kapu fölött vagy mellett hagyta el a labda a játékteret. Beszorult a Győr, játékosai gyakran pánikszerűen csak felszabadítottak, de a Riga máris újra a tizenhatos előterében volt. Rendre rúgták a szögleteket, és majdnem mindegyik lehetőségükből gólt érhettek volna el, a 71. percben pedig Paulo Eduardo a lécre emelte a labdát. Közben a csereként pályára lépett Schön Szabolcs tíz perc játék után térdsérülés miatt nem tudta folytatni a mérkőzést. A vendégek fölénye ellenére az ETO a 81. percben eldönthette volna a továbbjutást, de Claudiu Bumba öt méterről csúnyán a léc fölé bombázott. Végül a Riga a hajrában egyenlített, és Caio Ferreira találata továbbjutást ért a vendégeknek.