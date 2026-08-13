Nem távozik, folytatja a Fidesz-KDNP-ből kizárt politikus

A Fidesz-KDNP-frakció csütörtökön jelezte, hogy a Miniszterelnökség által a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyeivel kapcsolatban tett feljelentés miatt kizárták Balogh Pétert a képviselőcsoportból, mivel az ő és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. A frakció mandátumának visszaadására is felszólította a politikust.

Balogh Péter az MTI-vel azt közölte, hogy nem fog engedni a politikai nyomásnak, tiszta a lelkiismerete, és semmilyen olyan tényről nincs tudomása, amely miatt indokoltnak tartaná mandátuma visszaadását. A képviselő kiemelte, hogy

a kizárás tényét is nehezen tudja értelmezni, miután már a döntés előtt jelezte a frakciónak, az elnökségnek és a polgármesternek is kilépési szándékát.

Balogh Péter belső leszámolásként és pozícióátrendezésként értékelte a történteket, szerinte helyét másnak akarják átadni a frakcióban.

Hozzátette: az említett feljelentés tartalmát nem ismeri, az ügyben eddig semmilyen hatóság nem kereste meg, és a nyilvánosan elhangzott állítások alapján olyan konkrét tényt sem hallott, amelyből bűncselekmény elkövetésére lehetne következtetni. Ezért különösen visszásnak tartja, hogy esetében kész tényként beszélnek vádakról és felelősségről.

Az MTI-vel azt közölte, hogy független képviselőként folytatja munkáját Újbudán.