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Nyitókép: Facebook/Balogh Péter

Nem távozik, folytatja a Fidesz-KDNP-ből kizárt politikus

Infostart / MTI

Nem tesz eleget a felszólításnak, és nem adja vissza a mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a frakcióból a Fidesz-KDNP újbudai képviselőcsoportja.

A Fidesz-KDNP-frakció csütörtökön jelezte, hogy a Miniszterelnökség által a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyeivel kapcsolatban tett feljelentés miatt kizárták Balogh Pétert a képviselőcsoportból, mivel az ő és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. A frakció mandátumának visszaadására is felszólította a politikust.

Balogh Péter az MTI-vel azt közölte, hogy nem fog engedni a politikai nyomásnak, tiszta a lelkiismerete, és semmilyen olyan tényről nincs tudomása, amely miatt indokoltnak tartaná mandátuma visszaadását. A képviselő kiemelte, hogy

a kizárás tényét is nehezen tudja értelmezni, miután már a döntés előtt jelezte a frakciónak, az elnökségnek és a polgármesternek is kilépési szándékát.

Balogh Péter belső leszámolásként és pozícióátrendezésként értékelte a történteket, szerinte helyét másnak akarják átadni a frakcióban.

Hozzátette: az említett feljelentés tartalmát nem ismeri, az ügyben eddig semmilyen hatóság nem kereste meg, és a nyilvánosan elhangzott állítások alapján olyan konkrét tényt sem hallott, amelyből bűncselekmény elkövetésére lehetne következtetni. Ezért különösen visszásnak tartja, hogy esetében kész tényként beszélnek vádakról és felelősségről.

Az MTI-vel azt közölte, hogy független képviselőként folytatja munkáját Újbudán.

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