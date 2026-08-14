„Maradjanak velünk” – soha nem látott gazdasági elszigetelés várhat Iránra

„Ez a világon még soha nem látott gazdasági elszigeteltség és a Hormuzi-szorosban folytatódó blokád kombinációja lesz, amely megakadályozza, hogy bármi bejusson vagy kijusson az iráni kikötőkből” – nyilatkozta Bessent a konzervatív Newsmax csatornán csütörtökön, új intézkedéseket ígérve anélkül, hogy azok jellegét pontosította volna. „Maradjanak velünk, jövő héten további bejelentések következnek” – tette hozzá.

Az AFP francia hírügynökség azt írta, hogy a hangnem néhány nap alatt megváltozott: augusztus 4-én ugyanez a Scott Bessent egy „ma vagy holnap” megköthető megállapodásról beszélt Teheránnal a világ szénhidrogén-kereskedelmének ezen stratégiai átjárójának újbóli megnyitása érdekében.

„Nagyon jó tárgyalásokat folytatunk” – nyilatkozta ugyanaznap Donald Trump amerikai elnök, biztosítva, hogy Irán megállapodást akar kötni.