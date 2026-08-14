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Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a szenátus költségvetési bizottsága elõtti meghallgatásán a törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

„Maradjanak velünk” – soha nem látott gazdasági elszigetelés várhat Iránra

Infostart / MTI

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a „világon még soha nem látott” mértékű gazdasági elszigeteltséggel fenyegette meg Iránt, ami újabb jele annak, hogy Washington még határozottabb álláspontot foglalt el, pedig augusztus elején még a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról szóló, hamarosan megkötendő megállapodást ígért.

„Ez a világon még soha nem látott gazdasági elszigeteltség és a Hormuzi-szorosban folytatódó blokád kombinációja lesz, amely megakadályozza, hogy bármi bejusson vagy kijusson az iráni kikötőkből” – nyilatkozta Bessent a konzervatív Newsmax csatornán csütörtökön, új intézkedéseket ígérve anélkül, hogy azok jellegét pontosította volna. „Maradjanak velünk, jövő héten további bejelentések következnek” – tette hozzá.

Az AFP francia hírügynökség azt írta, hogy a hangnem néhány nap alatt megváltozott: augusztus 4-én ugyanez a Scott Bessent egy „ma vagy holnap” megköthető megállapodásról beszélt Teheránnal a világ szénhidrogén-kereskedelmének ezen stratégiai átjárójának újbóli megnyitása érdekében.

„Nagyon jó tárgyalásokat folytatunk” – nyilatkozta ugyanaznap Donald Trump amerikai elnök, biztosítva, hogy Irán megállapodást akar kötni.

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Kezdőlap    Külföld    „Maradjanak velünk” – soha nem látott gazdasági elszigetelés várhat Iránra

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