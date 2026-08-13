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Nyitókép: Unsplash.com

91 métert zuhant a repülő, droggyanú merült fel a pilótánál

Infostart / MTI

Az Air India kötelező drogtesztnek veti alá a pilótáit, miután kiderült, hogy drog hatása alatt állt az augusztus 4-én turbulenciába kerülő, majd 91 métert zuhanó repülőgépét vezető pilóta – derült ki a légitársaság azon belső használatra készült feljegyzéséből, amelyet csütörtökön ismertetett az AFP francia hírügynökség.

A feljegyzés szerint a légitársaság azért döntött az összes pilótára kiterjedő kötelező, teljes körű drogszűrés bevezetése mellett, mert minden olyan anyagot vagy gyógyszerhasználatot szeretne felderíteni, amelyet a hatályban lévő szabályozás nem engedélyez. A jelenleg hatályos szabályozás azt írja elő az Indiában működő légitársaságoknak, hogy évente véletlenszerűen kell tesztelniük teljes személyzetük legalább 10 százalékát, hogy hasznának-e tudatmódosító szereket.

Az Air India Airbus típusú repülőgépe augusztus 4-én indult a thaiföldi Phuketből Delhi felé, 137 utassal és nyolcfős személyzettel a fedélzeten. A repülőgép az út során turbulenciába került, majd hirtelen mintegy 91 métert veszített a magasságából. A váratlan zuhanásban legalább 20 utas és a személyzet 4 tagja is nyaki-, illetve gerincsérüléseket szenvedett.

Indiai sajtóinformációk szerint a repülőgép vezető pilótája később fennakadt a drogteszten, amely kannabiszt mutatott ki a szervezetében. Az Air India viszont azt közölte, hogy a teszt eredményéről nem értesítették. Az NDTV indiai hírportál később azt írta, hogy a pilótán Újdelhiben elvégzett második drogteszt is pozitív lett, és marihuána fogyasztását mutatta ki.

Az indiai hatóságok nem kommentálták ezeket az információkat, de közölték, hogy az esetet súlyos légiforgalmi incidensnek minősítették, melynek kivizsgálásában az indiai repülésbiztonsági hatóságon kívül az Airbus, valamint a francia polgári repülésbiztonsági nyomozóiroda (BEA) is részt vesz.

Az NDTV információi szerint a pilóta drogtesztjének eredménye önmagában nem bizonyítja, hogy ez okozta a repülőgép hirtelen magasságvesztését. A hatóságok ezért több lehetséges okot is vizsgálnak, köztük a pilóta esetleges beavatkozását, egy műszaki hibát, vagy egy hidraulikai meghibásodást.

(A nyitókép illusztráció.)

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