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CLACTON-ON-SEA, ENGLAND - AUGUST 14: Jon Harvey, dressed as the satirical character Count Binface, waits with other candidates for the declaration of the Clacton-on-Sea by-election at Clacton Leisure Centre on August 14, 2026 in Clacton-on-Sea, England. The Clacton-on-Sea by-election was triggered by Reform UK leader Nigel Farage resigning his seat to seek voter absolution amid parliamentary scrutiny over an undeclared Â£5 million donation from a Crypto billionaire. In protest of what they called a political stunt, the main UK parties have boycotted the race, leaving a ballot paper of 33 opponents consisting of independents and fringe candidates. The absence of mainstream competition has positioned the satirical space-warrior candidate Count Binface as Farages primary, high-profile challenger. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
Nyitókép: Dan Kitwood/Getty Images

Kukafej Gróf? Hihetetlen Repülő Tégla? Őket győzte le most a fura brit időközin Nigel Farage

Infostart / InfoRádió

Mivel komoly ellenfelek nem indultak, nem sok értelme volt a Clacton brit egyéni választókerületben tartott időközi parlamenti választásnak Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense szerint, a győztes Nigel Farage (Reform UK) egy előre menekülést jelentő lemondással az ellene folyó eljárás közepette akar üzenni.

Angliában meglehetősen ritkának számító és furcsának mondható részleges parlamenti választást tartottak csütörtökön, amelynek középpontjában Nigel Farage, a bevándorlásellenes Reform UK párt vezetője állt. Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense tett jelentést a helyzetről az InfoRádióban péntek reggel.

Mint rámutatott, egy kelet-angliai választókerületben (Clacton) tartottak időközi választást, ez épp Nigel Farage választókerülete, az oka pedig az volt, hogy lemondott a parlamenti mandátumáról, mert parlamenti vizsgálat indult ellene, elfogadott egy 5 millió font értékű adományt, és ezt nem jelentette be; az erről szóló vizsgálat eredménye lehetett volna az, hogy megfosztják a mandátumától, ebben a helyzetben menekült előre a lemondással és a választók „megkérdezésével”, ezáltal kvázi bizalmi szavazásra került sor, amelyet a péntek reggeli jelentések alapján meg is nyerhetett.

Walton-on-the-Naze, 2026. augusztus 13. Nigel Farage, az ellenzéki brit Reform UK párt vezére egy szavazóhelyiséghez érkezik a clacton-on-sea-i parlamenti pótválasztáson Walton-on-the-Naze-ben 2026. augusztus 13-án. Farage be nem jelentett adományok vádjai miatt lemondott képviselõi mandátumáról július 7-én, majd jelöltette magát a pótválasztáson. MTI/AP/Richard Pelham
Walton-on-the-Naze, 2026. augusztus 13. Nigel Farage, az ellenzéki brit Reform UK párt vezére egy szavazóhelyiséghez érkezik a clacton-on-sea-i parlamenti pótválasztáson Walton-on-the-Naze-ben. MTI/AP/Richard Pelham

A helyzet fonákja, hogy akármi mi is a választás végeredménye, a vizsgálat Nigel Farage ellen tovább folyik, és az újonnan megszerzett mandátumától is megfoszthatják, ami újabb választáshoz vezethet a szakértő szerint. Ezen pedig Nigel Farage újra elindulhatna.

Farage érdemi riválisai, illetve más pártok nem is igazán vették komolyan ezt a helyzetet, úgy narrálták, hogy ez egy önigazoló magatartás, amellyel a politikus a karrierjét kísérli meghosszabbítani, nem is indultak a választáson, voltak viszont komolytalan aspiránsok szép számmal, így a történelem leghosszabb szavazólapját kapták a választók 34 formációval, köztük volt

Kukafej Gróf és a Szörnyen Őrjöngő Őrültek Pártja, az Üvöltő Reménység, a Hihetetlen Repülő Tégla és hasonlók, ezáltal lett teljességgel komolytalan a választás.

Gálik Zoltán szerint Nigel Farage-nak az lenne fontos, hogy a választók legalább olyan bizalmat adjanak neki, mint amilyet két évvel ezelőtt; ebben a választókörzetben 80 ezren vannak, akkor 58 százalékos részvételi arány mellett körülbelül 20 ezer szavazatot sikerült elhoznia.

„Tehát ő azt szeretné, hogyha ezt a 20 ezret körülbelül most is tudná hozni, vagy esetleg még többet. A választási részvétel egyébként nem volt kritikusan alacsony, 40 százalék körüli, alacsonyabbra is számítottak, tehát az embereket érdekli ez a helyzet” – mutatott rá, hozzátéve, a Reform UK párt országosan már a Munkáspártot is előzi a közvélemény-kutatóknál, a Konzervatív Pártról nem is beszélve – noha a miniszterelnök-cserével azért a Munkáspárt némileg „visszajött”.

Országos választás a dolgok jelenlegi állása szerint 3 év múlva esedékes, a Reform UK igazándiból arra készülhet, Gálik Zoltán szerint Konzervatív Párt helyére akar lépni a jobboldalon. Amennyiben nem nyert volna a mostani választáson Nigel Farage, a politikai pályafutásának vége lett volna a szakértő megítélése szerint.

Emlékezetes, Nigel Farage korábban a Brexit Pártban, előtte a Függetlenség Pártban volt emblematikus figura.

A cikk alapjául szolgáló interjút Ignáth Márk készítette.

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Kezdőlap    Külföld    Kukafej Gróf? Hihetetlen Repülő Tégla? Őket győzte le most a fura brit időközin Nigel Farage

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