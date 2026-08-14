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Jelentős méretű erdőtűz egy fenyőerdőben.
Nyitókép: Unsplash

Egy egész falut evakuálni kellett egy erdőtűz miatt

Infostart / MTI

Az észak-rajna-vesztfáliai Gey mind az ezernyolcszáz lakosát ki kellett telepíteni a közelben tomboló tűzvész miatt.

A német hatóságok elrendelték egy nyugat-németországi falu teljes evakuálását pénteken, miután egy közeledő erdőtűz veszélybe sodort mintegy 1800 lakost.

Az észak-rajna-vesztfáliai Hürtgenwaldhoz tartozó Gey teljes területét azonnal ki kellett üríteni – közölte a helyi önkormányzat. A német NINA vészriadó-alkalmazás a legmagasabb riasztási szintet, az „extrém veszélyt” jelezte, miközben a tűz egyre közelebb került a lakóterülethez.

A lakosokat arra kérték, hogy vigyék magukkal a legszükségesebb holmikat, személyazonosító okmányaikat és gyógyszereiket. Azt is tanácsolták nekik, hogy szükség esetén ruhadarabbal, ruhával vagy maszkkal takarják el a szájukat és az orrukat. A közeli Strass településen egy általános iskolában evakuációs központot hoztak létre.

Csütörtök délután óta körülbelül 25 hektár erdő ég, ami nagyjából 35 futballpályának felel meg. Az önkormányzat a helyzetet súlyos vészhelyzetnek nyilvánította. A rendőrség szóvivője az éjszaka folyamán közölte, hogy a lángok mintegy 500 méterre vannak Geytől.

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