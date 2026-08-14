Egy különleges ágyért kér sürgős segítséget az országtól a Bethesda

Egy különleges homokágyra gyűjt a Bethesda Gyermekkórház. Az intézmény Facebook-oldalán megjelent közlemény szerint most is van egy ilyen ágyuk, de az már 24 éves, ezért használhatatlan, a pótlása sürgetően fontos.

Kiemelték, hogy a Bethesda Gyermekkórházban működik az Országos Gyermekplasztikai és Égéssebészeti Központ, ahol súlyos égési sérüléseket szenvedett gyermekek gyógyítását végzik. Ennek működéséről június végén az intézmény főigazgatója, Velkey György János csecsemő és gyermekgyógyász is beszélt, amikor az InfoRádió Aréna című műsorának vendégeként a gyerekek nyári égéses sérüléseinek kockázatairól és azok otthoni, illetve kórházi kezeléséről nyilatkozott.

„Sajnos előfordulnak súlyos égések nyáron. A Nappal kapcsolatos égések mellett ilyenkor a bográcsok kiborulása is veszélyt jelent. Ezek a zsíros, egyébként nagyon finom, de ilyen esetben nagyon veszélyes anyagok nagyon súlyos, mély sérüléseket tudnak okozni. Parázsba lépnek a gyerekek, ez is gyakori. Sajnos most is volt egy olyan esetünk, még mindig gyógyítjuk (…), aki a testfelületének a legnagyobb részén mélyen megégett, mert felmászott egy mozdony tetejére, áthúzott az áram és súlyosan megégett. Ezeknek a gyerekeknek vérre menő küzdelem van az életéért heteken át, most is ez zajlik, reménykedünk, hogy sikeres lesz, de még nagy meccsek vannak előttünk” – fogalmazott.

A Bethesda Gyermekkórház most azt írja, hogy a speciális homokágy különleges kialakításának köszönhetően olyan gyermekek ellátásában nyújt segítséget, akiknél a hagyományos ágy használata a sérülések miatt komoly fájdalommal vagy nehézséggel járhat. Egy ilyen ágy 36 millió forintba kerül. A kórház adományokat kér; az intézmény számlaszáma megtalálható a Bethesda honlapján és Facebook-oldalán.

A cikk alapjául szolgáló riportot Herczeg Zsolt készítette.