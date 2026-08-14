Paksra várja Orbán Viktort és a többi parlamenti párt elnökét Magyar Péter

Szombat délelőtt 10 órára meghívta Paksra a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter.
Mint ismert, a parlamenti pártok elnökei:
- Orbán Viktor (Fidesz)
- Semjén Zsolt (KDNP)
- Toroczkai László (Mi Hazánk)
- Magyar Péter (Tisza Párt).
Ők tehetnek eleget tehát a meghívásnak, ha úgy gondolják.
Az eszmecsere tárgya természetesen a paksi energiaellátási helyzet, illetve az ott megkezdődött építkezés részleteiről szóló tájékoztatás.
Bejegyzésében Magyar Péter külön rámutatott, hogy az elmúlt évek mulasztásait is be készül mutatni, ezek tették szerinte ugyanis szükségessége a 6 milliárd forintos beavatkozást, amelynek részleteiről a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató is szólt, erről itt olvashat részletesebben.