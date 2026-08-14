ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.25
usd:
314.84
bux:
150022.25
2026. augusztus 14. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: NASA

Újfajta égitestet fedeztek fel – hatalmas és nagyon vörösen világít

Infostart

A James Webb űrteleszkóp képein bukkantak rá.

Egy nemzetközi kutatókból álló csoport a NASA James Webb űrteleszkópja által a korai univerzumról készült képeket tanulmányozta, azon belül is egy, a Cet csillagképben, a Földtől több milliárd fényévnyire található rejtélyes vörös foltot vizsgált.

Felfedezésük szerint az ősrobbanás után alig 660 millió évvel keletkezett objektum – a MoM-BH*-1 a teleszkóp képarchívumának legvörösebbje volt – egy feketelyuk-csillag, amely nagyjából akkora, mint a Naprendszerünk, és vörösen fénylik.

Bár egy hatalmas csillagra hasonlít, 100 milliárdszor több energiát bocsát ki, mint amennyit bármely ismert csillag képes előállítani. Az energiatermelése sokkal közelebb áll a fekete lyukaknál megfigyelthez, ezért kapta ezt a kettős nevet.

Ilyen lehet a feketelyuk-csillag szerkezete (Forrás: MIT)
Ilyen lehet a feketelyuk-csillag szerkezete (Forrás: MIT)

A feketelyuk-csillag valószínűleg egy rendkívül sűrű gázfelhő, amelyet nem hagyományos magfúzió, hanem egy központi fekete lyuk működtet.

„Úgy gondoljuk, hogy a központi fekete lyuk százezerszer akkora tömegű, mint a Nap. És e fekete lyuk körül egy nagyon kiterjedt gázburok található, amely úgy néz ki, mint egy Naprendszer méretű csillag. Hatalmas” – mondta Rohan Naidu, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kavli Asztrofizikai és Űrkutatási Intézetének ösztöndíjasa, a University of Hawaii munkatársa, a kutatócsoport egyik tagja az általuk lefuttatott szimulációk eredményéről.

A csillagokat (balra) sűrű gázgömbként képzelhetjük el, melyek középpontjukban magfúziós folyamat zajlik. A fekete lyukak (középen) jellemzően úgy növekednek, hogy anyagot szippantanak magukba egy palacsintaszerű akkréciós korongon keresztül. A feketelyuk-csillagok (jobbra) egy újfajta objektumot képviselnek – születőben lévő fekete lyukakat, amelyeket olyan sűrű gázburok vesz körül, hogy gyakorlatilag csillagszerűen sugároznak. (Forrás: MIT)
A csillagokat (balra) sűrű gázgömbként képzelhetjük el, melyek középpontjukban magfúziós folyamat zajlik. A fekete lyukak (középen) jellemzően úgy növekednek, hogy anyagot szippantanak magukba egy palacsintaszerű akkréciós korongon keresztül. A feketelyuk-csillagok (jobbra) egy újfajta objektumot képviselnek – születőben lévő fekete lyukakat, amelyeket olyan sűrű gázburok vesz körül, hogy gyakorlatilag csillagszerűen sugároznak. (Forrás: MIT)

Az objektum nagyon erőteljes piros fényt bocsát ki, ami egy bizonyos hullámhossz alatt teljesen el is tűnik, és bár a jelenség ismert (Balmer-törés), például a Vega, az éjszakai égbolt egyik legfényesebb csillagánál is, annak mintázata eltért a többi, eddig felfedezett objektumétól.

Forrás: MIT/Naidu et al., 2026
A MoM-BH*-1 vörös pötty a James Webb űrteleszkóp képén (Forrás: MIT/Naidu et al., 2026)

Az MIT közlése szerint ha a kutatóknak igazuk van, akkor sikerült megfejteni a Kis Piros Pontok (Little Red Dot – LRD) rejtélyét, amelyek a James Webb szinte minden, a mélyűrről készített felvételén láthatók. Ezek pedig vélhetően a galaxisok keletkezésében játszanak kiemelt szerepet – az elődei lehetnek az olyan szupermasszív fekete lyukaknak, mint amilyen például a Tejút központjában található.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Újfajta égitestet fedeztek fel – hatalmas és nagyon vörösen világít

tudomány

csillagászat

james webb

feketelyuk-csillag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez már nem csak a hajósok problémája: mindenkit érinthet a Duna drámai vízszintje

Ez már nem csak a hajósok problémája: mindenkit érinthet a Duna drámai vízszintje

Minden európai folyón gondot okoz az alacsony vízállás, az áruszállítás szempontjából fontos Rajna és Duna legnagyobb részén gyakorlatilag ellehetetlenült a teherhajózás – mondta el az InfoRádióban a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke. Bencsik Attila hangsúlyozta: csak azokon a folyószakaszokon tudnak közlekedni a hajók, ahol vízlépcsőt építettek.
 

Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Aszódi Attila: tartós megoldás lehet Paksnál az épített fenékküszöb

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

VIDEÓ
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.14. péntek, 18:00
Major Róbert
rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban a legnagyobb dunai kikötő, Zelenszkij egy titokzatos tervről beszélt - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lángokban a legnagyobb dunai kikötő, Zelenszkij egy titokzatos tervről beszélt - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Az éjszaka folyamán Oroszország támadást hajtott végre az izmajili kikötő területén Odessza megyében, károkat és tüzet okozva - közölték az ukrán hatóságok a Reuters szerint. A román határ közelében fekvő Izmajilben található Ukrajna legnagyobb Duna menti kikötője, amely gabonát és egyéb árukat kezel. Kijevnek és a nemzetközi partnereinek van egy közös terve arra, hogy Moszkvát a háború befejezésére kényszerítsék - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő tegnap. Zelenszkij szerint a terv a Vlagyimir Putyin orosz elnökre nehezedő nyomáson alapszik - írja a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán

Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán

Kilencvenhétszeres válogatottként akasztotta szögre a cipőjét tíz éve, de mint mondja, egyáltalán nem érdekli, hogy nem lett meg a kerek szám.

BBC
Business Sport Travel Science
Afghan women speak to BBC after five years of Taliban rule

Afghan women speak to BBC after five years of Taliban rule

Since seizing power in 2021, the ultra-conservative rulers have severely restricted the freedoms of women and girls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 06:59
Sürgős Windows-frissítés jött, ezt a hibát kellett azonnal javítani
2026. augusztus 12. 20:52
A Kárpátokra nézve is van bőven tanulsága a kolumbiai földrengésnek
×
×