Odacsapott az időjárás a magyar gyümölcsnek

A tavaszi fagyok önmagukban átlagosan 50 százalékkal csökkentették a várható gyümölcstermést, amit tovább súlyosbított a nyári aszály, valamint az ezzel járó UV-sugárzás és hőstressz – mondta a HVG-nek Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

A gyümölcságazatban így összességében legalább 60–70 százalékos terméskieséssel lehet számolni.

A legsúlyosabb károk az alma-, meggy- és szilvaültetvényeket érintették.

A szabadföldi zöldségtermesztésben elsősorban az aszály, a hő- és a sugárzási stressz okoz károkat. A termesztett kultúrák mintegy 90 százaléka öntözött, ezeknél 10–25 százalékos terméskieséssel kell számolni, míg az öntözetlen kultúrák esetében az 50 százalékot is meghaladja a kiesés.

A legérzékenyebben az öntözetlen csemegekukorica- és zöldborsó-állományok reagáltak a szélsőséges időjárásra. A hajtatott kultúrák – például a fóliasátrakban termesztett növények – jobban elszigetelhetők a külső körülményektől, a hőstressz azonban ezekben is csak korlátozottan mérsékelhető. Eddig 5–15 százalékos terméscsökkenést tapasztaltak – ismertette a helyzetet a szakember.

Apáti Ferenc szerint

az időjárási károk becsült összege az idei évben eddig 100–150 milliárd forintra tehető a zöldség-gyümölcs ágazatban

– derül ki egyebek mellett a terjedelmes anyagból.