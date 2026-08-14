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Egy invazív japán cserebogár egy zöld levélen.
Nyitókép: Glasshouse Images/Getty Images

Újabb kártékony, invazív bogár bukkant fel a közelünkben

Infostart / MTI

A japán cserebogár egy példányát fogták be Szlovéniában, közel a magyar határhoz. A rovar, ha elszaporodik, jelentős mezőgazdasági károkat képes okozni.

Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában, a bogár kifejlett egyedei egyebek mellett a szőlőt és a gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják – közölte csütörtökön a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A szlovén hatóságok júliusban a magyar határtól mintegy 500 méterre, Pince településen fogtak egy japán cserebogarat. Ezért a Nébih haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket, többek között feromoncsapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A lakosság és az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében. Kiemelték, hogy

a japán cserebogár rendkívül sok tápnövényű faj.

Az imágók (kifejlett egyedek) többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhetnek: az imágók járművekben, szállítmányokban, poggyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak.

Ezért a külföldről hazatérők mindig vizsgálják át ruházatukat, poggyászukat, járművüket és kempingfelszerelésüket, valamint ne hozzanak be ellenőrizetlen forrásból származó növényeket és növényi anyagokat – hangsúlyozta közleményében a Nébih.

A japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár.

A gyanús egyedek, illetve a feltételezett kártétel észlelésekor haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt, valamint a Nébih-et. Az időben megtett lakossági bejelentések ugyanis kulcsszerepet játszanak a károsító Magyarországra történő behurcolásának és további terjedésének megelőzésében.

Közölték, a károsító folyamatos terjedését jelzi, hogy júliusban Ausztriában is találtak japán cserebogarat: a magyar határtól körülbelül 90 kilométerre. A térségben sem csapdázással, sem vizuális ellenőrzéssel nem találtak újabb példányokat, így az egyedeket jelenleg behurcolt példányokként kezelik.

A hivatal arról is beszámolt, hogy 8-11 milliméteres a japán cserebogár kifejlett egyede, feji része és előtora fémesen zöld, szárnyfedői rézbarna, vöröses árnyalatúak. A portal.nebih.gov.hu/ oldalon az érdeklődők azt is megtekinthetik, hogy méretben és kinézetben mi a különbség a májusi, a japán és a kerti cserebogár között.

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Kezdőlap    Gazdaság    Újabb kártékony, invazív bogár bukkant fel a közelünkben

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