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Mesterséges intelligencia.
Nyitókép: Pixabay

Teljes őrület: már AI üldözi az AI-támadásokat

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Az elmúlt időszakban egyre szaporodnak a mesterséges intelligenciával végrehajtott kibertámadások, és úgy tűnik, hogy a kivédésükre már meg is van a megoldás: az AI.

Az OpenAI idén júniusban adta ki a Daybreak nevű kibervédelmi eszközét, amely most több jelentős frissítést is kapott. Mint a TechCrunch kifejti, a Daybreak a kiberbiztonsággal foglalkozó szakemberek számára kínál hozzáférést a szükséges modellekhez, eszközökhöz és munkafolyamatokhoz. A hvg.hu összefoglalója szerint az OpenAI más fejlesztést is végzett: immáron két, Red és Blue nevű szinten érhető el a Daybreak.

Ami közös, hogy mindkét előfizetés hozzáférést kínál a cég bizonyos kiberbiztonsági modelljeihez – igaz, csak korlátozott módon, hogy ne legyen baj. A Blue főleg incidenskezeléshez, rosszindulatú szoftverek elemzéséhez és a javítások ellenőrzéséhez használható. A Red azonban már szélesebb hozzáférést kínál az OpenAI kibereszközeihez (olyanokhoz, amelyeket biztonsági tesztelésre és sebezhetőség-kutatásra hegyezett ki az OpenAI), ám ezeket potenciális veszélyességük miatt csak a „megbízható partnereik” teszik elérhetővé.

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Kezdőlap    Külföld    Teljes őrület: már AI üldözi az AI-támadásokat

kibertámadás

mesterséges intelligencia

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