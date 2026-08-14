Úszó- és atlétika-Eb, sok-sok focival – sport a tévében

M4 Sport
9.30 és 19.30: Úszás, Európa-bajnokság, Párizs
11.15 és 20.15: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham
17.30: Labdarúgás, NB I, Kispest-Honvéd FC-Vasas FC
Sport 1
9.00: Darts, New Zealand Masters
16.45: Kézilabda, férfi felkészülési torna, a 3. helyért, Tatabánya
18.45: Kézilabda, férfi felkészülési torna, döntő, Tatabánya
21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Vitória Guimaraes
Sport 2
15.30: Küzdősport, One Friday Nights, Bangkok
20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Corum
Eurosport 1
8.00 és 14.15: Sznúker, China Open, negyeddöntő, Tajjüan
11.30 és 20.30: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham
Eurosport 2
13.35: Kerékpár, Arctic Race of Norway, 2. szakasz
15.30: Kerékpár, cseh körverseny, 2. szakasz
20.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, Memphis
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kiel-St. Pauli
21.15: Labdarúgás, Olasz Kupa, Fiorentina-Benevento
Match 4
18.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Parma-Catania
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Wolverhampton-Blackburn