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Takács Boglárka a nõi 200 méteres síkfutás döntõjében a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon 2026. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Úszó- és atlétika-Eb, sok-sok focival – sport a tévében

Infostart / MTI

Kézilabda, darts, sznúker és kerékpár is szerepel még a sportcsatornák élő pénteki kínálatában.

M4 Sport

9.30 és 19.30: Úszás, Európa-bajnokság, Párizs

11.15 és 20.15: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham

17.30: Labdarúgás, NB I, Kispest-Honvéd FC-Vasas FC

Sport 1

9.00: Darts, New Zealand Masters

16.45: Kézilabda, férfi felkészülési torna, a 3. helyért, Tatabánya

18.45: Kézilabda, férfi felkészülési torna, döntő, Tatabánya

21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Vitória Guimaraes

Sport 2

15.30: Küzdősport, One Friday Nights, Bangkok

20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Corum

Eurosport 1

8.00 és 14.15: Sznúker, China Open, negyeddöntő, Tajjüan

11.30 és 20.30: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham

Eurosport 2

13.35: Kerékpár, Arctic Race of Norway, 2. szakasz

15.30: Kerékpár, cseh körverseny, 2. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, Memphis

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kiel-St. Pauli

21.15: Labdarúgás, Olasz Kupa, Fiorentina-Benevento

Match 4

18.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, Parma-Catania

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Wolverhampton-Blackburn

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Kezdőlap    Sport    Úszó- és atlétika-Eb, sok-sok focival – sport a tévében

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