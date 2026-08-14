Úszó- és atlétika-Eb, sok-sok focival – sport a tévében

A brit Nigel Farage megnyerte az általa kezdeményezett időközi parlamenti választást az essexi Clactonban, amelyet egy 5 millió fontos adomány körüli botrány árnyékolt be - írja a Guardian. Mivel a többi nagy párt bojkottálta a csütörtöki megmérettetést, a jobboldali populista politikus legkomolyabb kihívója a Kukafej gróf (Count Binface) nevű paródiajelölt volt.