ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.31
usd:
314.85
bux:
0
2026. augusztus 14. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Teljes napfogyatkozás a spanyolországi Vinaros település közelébõl fényképezve 2026. augusztus 12-én. A teljes napfogyatkozás sávja Grönlandon, Izlandon, Spanyolországon és Portugália északkeleti részén vonult végig, míg a kontinens többi területén részlegesen volt megfigyelhetõ a jelenség. Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé ékelõdve részben vagy teljesen eltakarja a napkorongot.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Hat percre elsötétül az ég: még csak ezután jön az „évszázad napfogyatkozása”

Infostart

Bár az augusztus 12-i európai napfogyatkozás lenyűgöző látványt nyújtott, aki lemaradt róla, annak sem kell sokáig várnia: 2027. augusztus 2-án érkezik az „évszázad napfogyatkozása”, amely a szerdainál jóval hosszabb, több mint hatperces teljes napfogyatkozást hoz Észak-Afrikában és a Közel-Keleten.

A szerdai esemény – amely Európában 1999 óta a leglátványosabb napfogyatkozás volt – Spanyolországból, Izlandról, Grönlandról és Portugália egy kisebb részéről volt teljes egészében megfigyelhető. A Hold ezeken a területeken legfeljebb 2 perc 18 másodpercre takarta el teljesen a Napot.

A 2027-es napfogyatkozás ehhez képest rekordhosszúságú lesz – írja az Independent, amit a Portfolio szemlézett.

A teljes napfogyatkozás sávja Spanyolország déli részéről indulva szeli majd át Észak-Afrikát és a Közel-Keletet. Az amerikai Nemzeti Napfizikai Obszervatórium (NSO) adatai szerint a jelenség Gibraltárt, Marokkót, Algériát, Tunéziát, Líbiát, Egyiptomot, Szaúd-Arábiát, Jement és Szomáliát is érinti. A teljes napfogyatkozás sávjába olyan városok kerülnek majd, mint Cádiz, Tanger, Bengázi, Luxor és Dzsidda.

A megfigyelésre várhatóan az egyiptomi Luxor lesz az egyik legjobb helyszín.

A teljes takarás ott a becslések szerint 6 perc 22 másodpercig tart majd, amivel a 2027-es esemény a 21. század egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása lesz.

A Szaúd-arábiai Űrügynökség (SSA) tájékoztatása szerint az ország déli részén, például Abha környékén szintén mintegy hat percig tart majd a teljes takarás, míg Dzsiddában és a nyugati partvidéken csaknem tíz másodperccel rövidebb ideig lesz megfigyelhető.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Hat percre elsötétül az ég: még csak ezután jön az „évszázad napfogyatkozása”

hold

nap

napfogyatkozás

égbolt

csillagászati jelenség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez már nem csak a hajósok problémája: mindenkit érinthet a Duna drámai vízszintje

Ez már nem csak a hajósok problémája: mindenkit érinthet a Duna drámai vízszintje

Minden európai folyón gondot okoz az alacsony vízállás, az áruszállítás szempontjából fontos Rajna és Duna legnagyobb részén gyakorlatilag ellehetetlenült a teherhajózás – mondta el az InfoRádióban a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke. Bencsik Attila hangsúlyozta: csak azokon a folyószakaszokon tudnak közlekedni a hajók, ahol vízlépcsőt építettek.
 

Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

VIDEÓ
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.14. péntek, 18:00
Major Róbert
rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadult a pokol a horvát tengerparton: videón, ahogy a lángok elől tömegesen menekülnek az emberek

Elszabadult a pokol a horvát tengerparton: videón, ahogy a lángok elől tömegesen menekülnek az emberek

Több tucat horvát tűzoltó küzdött csütörtökről péntekre virradó éjjel egy heves erdőtűz ellen, amely lakóépületekre is átterjedt egy déli, tengerparti településen. Több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni - jelentette a helyi média és a tűzoltóság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást a hétvégére: brutális fordulatot vesz az időjárás, eddig tartott a fellélegzés

Kiadták a riasztást a hétvégére: brutális fordulatot vesz az időjárás, eddig tartott a fellélegzés

Ma még kitart a kellemes nyári idő, a hétvégén azonban visszatér a kánikula.

BBC
Business Sport Travel Science
Afghan women speak to BBC after five years of Taliban rule

Afghan women speak to BBC after five years of Taliban rule

Since seizing power in 2021, the ultra-conservative rulers have severely restricted the freedoms of women and girls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 14. 05:36
Újfajta égitestet fedeztek fel – hatalmas és nagyon vörösen világít
2026. augusztus 13. 06:59
Sürgős Windows-frissítés jött, ezt a hibát kellett azonnal javítani
×
×