Hat percre elsötétül az ég: még csak ezután jön az „évszázad napfogyatkozása”

A szerdai esemény – amely Európában 1999 óta a leglátványosabb napfogyatkozás volt – Spanyolországból, Izlandról, Grönlandról és Portugália egy kisebb részéről volt teljes egészében megfigyelhető. A Hold ezeken a területeken legfeljebb 2 perc 18 másodpercre takarta el teljesen a Napot.

A 2027-es napfogyatkozás ehhez képest rekordhosszúságú lesz – írja az Independent, amit a Portfolio szemlézett.

A teljes napfogyatkozás sávja Spanyolország déli részéről indulva szeli majd át Észak-Afrikát és a Közel-Keletet. Az amerikai Nemzeti Napfizikai Obszervatórium (NSO) adatai szerint a jelenség Gibraltárt, Marokkót, Algériát, Tunéziát, Líbiát, Egyiptomot, Szaúd-Arábiát, Jement és Szomáliát is érinti. A teljes napfogyatkozás sávjába olyan városok kerülnek majd, mint Cádiz, Tanger, Bengázi, Luxor és Dzsidda.

A megfigyelésre várhatóan az egyiptomi Luxor lesz az egyik legjobb helyszín.

A teljes takarás ott a becslések szerint 6 perc 22 másodpercig tart majd, amivel a 2027-es esemény a 21. század egyik leghosszabb teljes napfogyatkozása lesz.

A Szaúd-arábiai Űrügynökség (SSA) tájékoztatása szerint az ország déli részén, például Abha környékén szintén mintegy hat percig tart majd a teljes takarás, míg Dzsiddában és a nyugati partvidéken csaknem tíz másodperccel rövidebb ideig lesz megfigyelhető.