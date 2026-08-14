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Fiatal nő sziluettje, ahogy megy bele a Balatonba.
Nyitókép: Getty Images/Oleh_Slobodeniuk

Fürdés utáni zuhanyzást javasolnak több balatoni strand vendégeinek a szakemberek – térkép

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Annak ellenére, hogy jelenleg nem tapasztalható a Balatonban szemmel látható algatömeg kialakulása, a Keszthelyi-medencében fürdőzőknek javasolt a fürdés utáni zuhanyzás – írta ki a tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) a BalatonScience nevű közösségi oldalára csütörtökön.

A július második felében megindult algabiomassza-növekedés tovább folytatódott a tóban az elmúlt hetekben. A legmagasabb a-klorofill-koncentrációt – a hét elején vett mintákban – a Keszthelyi-medencében mérték, ezt követte a Szigligeti- és a Szemesi-medence.

A Keszthelyi-medencében észlelt nagyobb mennyiségű algabiomassza a strandolók számára nem feltétlenül tűnik tömegesnek: a nyár elején, áramlási holtterekben megfigyelt összesodródás nem jellemző. Az algák ugyanis nem a felszínen koncentrálódnak, hanem többnyire egyenletesen oszlanak el a vízoszlopban – tették hozzá.

A tó hossztengelye mentén jelentős különbség mutatkozik az algabiomasszában, amelynek mennyisége a keleti részen jóval alacsonyabb, míg nyugat felé fokozatosan nő, és a Keszthelyi-medencében a legmagasabb.

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Kezdőlap    Belföld    Fürdés utáni zuhanyzást javasolnak több balatoni strand vendégeinek a szakemberek – térkép

balaton

alga

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

keszthelyi-medence

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