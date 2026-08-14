Fürdés utáni zuhanyzást javasolnak több balatoni strand vendégeinek a szakemberek – térkép

A július második felében megindult algabiomassza-növekedés tovább folytatódott a tóban az elmúlt hetekben. A legmagasabb a-klorofill-koncentrációt – a hét elején vett mintákban – a Keszthelyi-medencében mérték, ezt követte a Szigligeti- és a Szemesi-medence.

A Keszthelyi-medencében észlelt nagyobb mennyiségű algabiomassza a strandolók számára nem feltétlenül tűnik tömegesnek: a nyár elején, áramlási holtterekben megfigyelt összesodródás nem jellemző. Az algák ugyanis nem a felszínen koncentrálódnak, hanem többnyire egyenletesen oszlanak el a vízoszlopban – tették hozzá.

A tó hossztengelye mentén jelentős különbség mutatkozik az algabiomasszában, amelynek mennyisége a keleti részen jóval alacsonyabb, míg nyugat felé fokozatosan nő, és a Keszthelyi-medencében a legmagasabb.