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Új szintre lépett a 4iG együttműködése a Microsofttal

Infostart / MTI

A 4iG Informatikai Zrt. elnyerte a Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) partneri státuszt, emellett megszerezte a Microsoft AI Cloud Partner minősítést is, amelynek révén kilenc év után újra jogosulttá vált Microsoft licencek, valamint felhő- és üzleti szoftvermegoldások értékesítésére – közölte a vállalat.

A 4iG Csoport távközlési szolgáltatója, a One Magyarország Zrt. első alkalommal csatlakozhat a Microsoft Cloud Solution Provider partner rendszeréhez, így a One Solutions nagyvállalati üzletága Microsoft licenceket és felhőszolgáltatásokat kínál ügyfeleinek, saját infrastruktúra-, platform- és menedzselt szolgáltatásaival kiegészítve.

Kiemelték, hogy a megszerzett minősítések többéves szakmai és szervezeti felkészülési folyamat eredményét jelentik. A 2017-ben megszűnt Microsoft-partneri státuszt követően a 4iG Csoport olyan működési, szakmai és megfelelőségi fejlesztéseket hajtott végre, amelyek lehetővé tették a Microsoft globális partnerprogramjában elvárt követelmények újbóli teljesítését. Az elnyert minősítések igazolják, hogy a 4iG Csoport megfelel a Microsoft által elvárt legmagasabb szakmai, működési és megfelelőségi előírásoknak.

A CSP partneri státusz és az AI Cloud Partner minősítés együttesen lehetővé teszi, hogy a 4iG Informatikai Zrt. a Microsoft felhő-, mesterségesintelligencia- és üzleti megoldásait a licencek értékesítésétől és a bevezetéstől az üzemeltetésig komplex rendszerintegrációs megoldásként nyújtsa ügyfeleinek. Az AI Cloud Partner minősítés egyúttal azt is igazolja, hogy a vállalat felkészült a mesterséges intelligenciára épülő vállalati megoldások biztonságos és szabályozói követelményeknek megfelelő bevezetésének támogatására. A közel három évtizedes rendszerintegrátori tapasztalatra építve a vállalat komplex, biztonságos informatikai környezetek tervezését, bevezetését és üzemeltetését biztosítja – közölték.

A One Magyarország számára a CSP partneri státusz új lehetőségeket teremt vállalati felhőszolgáltatásainak továbbfejlesztésében: a szolgáltató közép- és nagyvállalati üzletága, a One Solutions a Microsoft licenceket és felhőszolgáltatásokat saját infrastruktúra-, platform- és menedzselt szolgáltatásaival integrálva, rugalmas előfizetéses konstrukcióban kínálja ügyfelei számára.

A Microsofttal megújított együttműködés a 4iG Informatikai Zrt. és a One Magyarország vállalati értékajánlatát egyaránt erősíti. A 4iG Informatika hazai rendszerintegrációs szakértelemmel támogatja a Microsoft felhő-, mesterségesintelligencia- és üzleti megoldásainak vállalati bevezetését és működtetését, míg a One Magyarország integrált távközlési, infrastruktúra-, platform- és menedzselt szolgáltatásokkal egészíti ki a Microsoft-alapú portfóliót.

Hangsúlyozták, hogy a Microsoft-partnerség tovább erősíti a 4iG Csoport szerepét a hazai vállalati digitalizációban, miközben bővíti a Microsoft-technológiákra épülő szolgáltatási portfóliót a vállalati, állami és szabályozott piaci ügyfelek számára.

A 4iG Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, árfolyama az utóbbi 1 évben 1600 és 4965 forint között mozgott.

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Kezdőlap    Gazdaság    Új szintre lépett a 4iG együttműködése a Microsofttal

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