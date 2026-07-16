Két dandártábornok kapott új feladatot a rendőrségnél

Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon Horváth András rendőr dandártábornokot, valamint a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon Terjék Gábor rendőr dandártábornokot – áll a tárca közleményében.

Terjék Gábor megbízási okmányát Kuczik János Zoltán vezérőrnagytól, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettestől, a főkapitányság csapatzászlaját Molnár Gábor dandártábornoktól, leköszönő Somogy vármegyei rendőrfőkapitánytól vette át ünnepélyes állománygyűlésen.

Az MTI a helyszínen úgy értesült, hogy a rendészeti és jogász végzettségű új rendőrfőkapitány 1998 és 2008 között dolgozott már Somogy megyében, a Marcali Rendőrkapitányság állományában, főkapitányi megbízása előtt a Terrorelhárítási Központ (TEK) hivatalvezetője volt.

Molnár Gábort a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányi feladatok ellátásával bízta meg Pósfai Gábor belügyminiszter.