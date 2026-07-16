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Fegyveres rendőr egy nyilvános rendezvényen.
Nyitókép: Getty Images/Roman Studio

Két dandártábornok kapott új feladatot a rendőrségnél

Infostart / MTI

A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.

Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon Horváth András rendőr dandártábornokot, valamint a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon Terjék Gábor rendőr dandártábornokot – áll a tárca közleményében.

Terjék Gábor megbízási okmányát Kuczik János Zoltán vezérőrnagytól, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettestől, a főkapitányság csapatzászlaját Molnár Gábor dandártábornoktól, leköszönő Somogy vármegyei rendőrfőkapitánytól vette át ünnepélyes állománygyűlésen.

Az MTI a helyszínen úgy értesült, hogy a rendészeti és jogász végzettségű új rendőrfőkapitány 1998 és 2008 között dolgozott már Somogy megyében, a Marcali Rendőrkapitányság állományában, főkapitányi megbízása előtt a Terrorelhárítási Központ (TEK) hivatalvezetője volt.

Molnár Gábort a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányi feladatok ellátásával bízta meg Pósfai Gábor belügyminiszter.

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