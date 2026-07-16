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Nyitókép: Unsplash.com

Új irány a külpolitikában – Washingtonban az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke

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A magyar–amerikai törvényhozási és külügyi kapcsolatok jövőjéről is tárgyalt az amerikai Kongresszus két pártjának tagjaival Washingtonban Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerdán – tájékoztatott a magyar politikus.

Hajdu Márton beszámolt arról, hogy washingtoni tárgyalásainak első napján találkozott mind republikánus, mind demokrata képviselőkkel és szenátorokkal, és kiemelte, hogy a látogatás alkalmat ad bemutatkozásra az amerikai törvényhozási partnerek előtt a parlamenti diplomácia kétoldalú viszonylatában is.

A Tisza Párt szakpolitikusa az új magyar parlament megalakulása óta az első magyar törvényhozási politikusként kezdett több napos hivatalos programot az amerikai fővárosban.

Beszámolt arról, hogy felkeresett befolyásos amerikai elemzőintézeteket is, így a Hudson Institute-ot és az International Republican Institute-ot, valamint üzleti szervezetek képviselőit is tájékoztatta a magyar politika új irányairól, céljairól és a politikában a tavaszi választás nyomán bekövetkezett fordulat okairól.

A kormánypárti politikus az MTI-nek elmondta, hogy első megbeszélésein kiemelt téma volt Kína, Ukrajna és Oroszország. Hozzátette, beszámolt arról, hogy a magyar kormány szándéka a külpolitikában is épül, hogy „ami korábban jó volt, azt megtartja, és amit az előző kormány idején elrontottak, azt megjavítja”. Ugyanakkor hozzátette: „az Orbán-rezsim eljátszotta Magyarország hitelét a szövetségesek előtt”.

„Újra a nemzeti érdeket fogjuk képviselni a nemzetközi tárgyalásokon, nem pedig más országok, vagy magyarországi oligarchák érdekeit, és ez kiszámítható és megbízható partnerré fogja újra tenni Magyarországot” – hangsúlyozta. Elmondta, hogy programjain kérdésként felmerültek a NATO-val összefüggő témák, valamit a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatok jövője, és az Európai Unió gazdaságának versenyképessége, így az energiabiztonság és energiaellátás.

A külügyi bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikájának vörös vonala a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelme, és ennek érvényesítésében kérte az amerikai partnerek segítségét.

Hajdu Márton az MTI-nek adott interjúban beszámolt arról is, hogy hivatalos amerikai útjának első napján, kedden New Yorkban az Interparlamentáris Unió (IPU) vezetőivel tárgyalt a parlamenti diplomácia eszközeiről, és a nők és fiatalok parlamenti arányának növeléséről.

Rámutatott, hogy a Tisza Párti ígérete volt a parlament méltóságának és szerepének, valamint a parlament kormányt ellenőrző szerepének helyreállítása, aminek jegyében a jövőben a parlamenti diplomácia is nagyobb szerepet kap Magyarországon, így fontosabbá válik az Interparlamentáris Unió is. Ennek jelzéseként is alakult meg június 30-án a magyar Országgyűlés IPU tagozata, a nemzetközi szervezet megalapításának évfordulóján – tette hozzá.

A politikus New York-i tárgyalásain szóba kerültek az ENSZ által kitűzött fenntarthatósági célok, Magyarország állandó ENSZ képviseletének vezetőjével pedig a világszervezetben zajló magyar munkáról tartott megbeszélést.

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Kezdőlap    Külföld    Új irány a külpolitikában – Washingtonban az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke

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