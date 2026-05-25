Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a mozdonytűz miatt hétfő délután lezárt kelenföldi pályaudvarral kapcsolatban arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására.
Vitézy Dávid a kelenföldi mozdonytűzről: minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítania kell

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a mozdonytűz miatt hétfő délután lezárt kelenföldi pályaudvarral kapcsolatban arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására.

A tárcavezető a Facebook-oldalán azt írta, hogy az állomáson egy 27 éves, „még a Lázár-korszakban bérelt használt francia villanymozdony” gyulladt ki, az eset során pedig ugyan személyi sérülés nem történt, de a katasztrófavédelem az állomás teljes lezárását rendelte el.

Az intézkedés miatt a Kelenföldre befutó nyugat-magyarországi vonalakon fennakadások vannak, a győri fővonalon a forgalom mintegy 25 perc fennakadás után újraindult, míg a balatoni és pécsi vonalon még tart az oltás idejére elrendelt áramtalanítás. A vonatok több helyen – például Hároson vagy Tárnokon – fordulnak vissza – jelezte.

Közlése szerint az oltás még zajlik, de bízik benne, hogy belátható időn belül újraindulhat a forgalom.

„Arra kértem a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására”

– írta a tárcavezető.

Kiemelte: jelezte a vezérigazgatónak, hogy a minisztérium elvárása a nyilvánosság teljes körű és folyamatos tájékoztatása, ezért arra kérte, hogy térjenek vissza a Mávinform oldalán a korábbi – Lázár János idején, egy éve korlátozott – gyakorlathoz, és folyamatosan adjanak pontos leírást a vasúti közlekedésről.

Utalt arra is, hogy a leköszönt kormány által leállított új mozdonybeszerzések hiánya „ilyenkor bosszulja meg magát igazán”, a jelenlegi kabinetben pedig „a szó szerinti tűzoltás és a MÁV működésének biztonságos fenntartása mellett” az a feladata, hogy hazahozza az uniós pénzeket, és újraindítsa a vasútfejlesztéseket és járműbeszerzéseket. Munkatársaival a tárca megalakulása óta, most is ezen dolgozik – írta.

Vitézy Dávid úgy fogalmazott, hogy amint miniszterjelölt lett, az első perctől jelzi: tudatában vannak, hogy „bitang nehéz nyár elé néz a MÁV a Lázár-örökséget látva, lemondott járműbeszerzések, csődbe ment járműjavítók, minden eddiginél rosszabb állapotok mellett kell idén nyáron biztosítani a vasúti közlekedést”.

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Nem én változtam meg, hanem a rendszer – reagált hétfőn Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Facebook oldalán az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelére, amelyben azzal vádolják, hogy elárulta az előző kabinetet.
 

A május közepi csúcsokra erősödött a hétvégén a forint a nemzetközi tartalékdevizákkal szemben. A jelentős elmozdulás hátterében vélhetően az iráni háborúból érkező pozitív fejlemények állnak. A globális piacokat jelenleg az amerikai–iráni békemegállapodással kapcsolatos, folyamatosan változó várakozások, valamint az ehhez kötődő olajpiaci és inflációs mozgások határozzák meg. A forint árfolyamát a nemzetközi környezet mellett két hazai narratíva alakítja: az uniós forrásokról szóló tárgyalások újraindulása pozitív, míg a magas költségvetési hiány és a globális dollárerősödés negatív irányba húzza a hazai fizetőeszközt.

A kiesés súlyos anyagi és sportszakmai következményekkel jár a három éve még európai kupasikert ünneplő egyesület számára.

The US secretary of state earlier said that an agreement could possibly come on Monday.

