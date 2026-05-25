Elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, újraindult Kelenföld

Azt írták, hogy a katasztrófavédelem a mozdony elvontatását követően engedélyezte a felsővezeték visszakapcsolását, ezel megindulhatott a forgalom az érintett vonalakon.

Ennek köszönhetően fokozatosan csökkennek a késések és hétfő éjszaka helyreállhat a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon.

Felhívták a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra, ezzel együtt pótlóbuszok segítik továbbra is az eljutást Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között.