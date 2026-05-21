Azbesztügyek, taxitarifák és alaptörvény-módosítás – a nap hírei

Hétfőn közös osztrák–magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó azbeszt-szennyezés ügyében – jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között.

Szeptemberben Gödöllőn, a Grassalkovich kastélyban tart együttes ülést a magyar és az osztrák kormány – jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék, vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől ürelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után, közép- és hosszútávon lehet beszélni a különadók átalakításáról.

Júniusban újraindul a magyar–osztrák vasúti munkacsoport – közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A magyar tárcavezető ezt azután közölte, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte: újjáépítenék az együttműködést a GYSEV működése és fejlesztése területén is. A Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása.

A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt Hadtörténeti Múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszer. Ruszin-Szendi Romulusz közösségi oldalán azt írta: a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastrukturális fejlesztésére.

Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza-kormány – közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte: a Tisza-kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje.

A Fidesz és a KDNP nem támogatja a Tisza Párt alaptörvény-módosítási javaslatait – közölte a frakcióvezető. Gulyás Gergely szerint az indítványok nem erősítik, hanem gyengítik Magyarországot. Kritizálta a migrációs szabályok lazítását, a visszamenőleges jogalkotást és a felsőoktatási források csökkentését. A politikus kiemelte: elfogadhatatlannak tartják a keresztény kultúra és alkotmányos önazonosság védelméről szóló alaptörvényi passzus törlését, mert az a jelenlegi migrációs politika alapja.

Diák-kezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá. Orbán Balázs, az MCC Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Facebookon azt írta: az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence-szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézménnyé és több mint 8 ezer diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget.

Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben: a KSH adatai szerint létszámuk már meghaladja a 69 ezret – írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik.

Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly – derül ki a KSH friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma.

A taxistarifák 27 százalékos emeléséről is tárgyal pénteki ülésén a Fővárosi Közgyűlés. A képviselők először ülnek össze a kormányváltás óta. Ha a képviselők többsége támogatja a javaslatot, akkor az alapdíj 1400 forintra, a kilométerdíj 560 forintra, a percdíj 140 forintra emelkedne június 30-tól.

Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8 százalékkal, 2027-ben pedig 2,1 százalékkal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt.

A NATO-főtitkár azt kérte a szövetséges tagországoktól, hogy GDP-jük negyed százalékát költsék Ukrajnának szánt támogatásra. Mark Rutte Stockholmban, az észak-atlanti szövetség külügyminiszteri tanácskozása előtt úgy vélte, hogy a Kijevnek nyújtott támogatás nincsen egyenletesen elosztva a NATO-n belül.

Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi-szoros térségére, és a tengeri útvonalon áthaladó összes hajó számára kötelezővé tette az előzetes engedélykérést. A zóna Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti.

Többségi szavazással elfogadta a Nemzetközi Bíróság nem kötelező érvényű állásfoglalását az államok klímaváltozással kapcsolatos jogi kötelezettségeiről az ENSZ Közgyűlése. A dokumentum szerint bizonyos feltételek mellett kártérítés követelhető azoktól az államoktól, amelyek nem teljesítik klímavállalásaikat.

Budapesten jövő keddtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsó rakpart az autósforgalom előtt. A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18.30 és másnap 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt.