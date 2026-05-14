A német külkereskedelem „visszaszeretett” a régiónkba – mutatjuk, miért

2026 első negyedévében jelentősen nőtt a német vállalkozások Kelet-Európával folytatott kereskedelmi forgalma, a 141 milliárd eurós volumen ráadásul még az USA-val és Kínával folytatott kereskedelmi volument is meghaladta összesítve – írta meg a Handelsblatt.

Mint a cikkben olvasható, a kelet-európai 29 országgal folytatott kereskedelem éves alapon 3,5 százalékkal nőtt, és a 141 milliárd eurós szintet is elérte. Ezzel szemben az USA-val, illetve Kínával folytatott kereskedelmi volumen csak 122 milliárd eurós volt.

Kelet-Európa nélkül jelentősen gyengébb lenne a német külkereskedelem

– szögezte le az Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, a német gazdaság keleti kapcsolatainak képviseletére létrejött szervezet vezetője, Philipp Haußmann.

A Közép- és Kelet-Európa, valamint Közép-Ázsia irányába történő export az első negyedévben éves alapon 5,5 százalékkal nőtt, 75,2 milliárd euróra. Mindeközben az export összességében mindössze 2,0 százalékkal nőtt meg, 404 milliárd euróra. A régióból származó import 1,4 százalékkal nőtt 65,8 milliárd euróra.

Mint a cikkben írják, a cseh, a lengyel, a magyar és a román piacokra történő export önmagában 4 milliárd euróval nőtt. Lengyelország a negyedik legnagyobb német exportpiac. Emellett komoly növekedést könyvelhetett el a Horvátország, a Szerbia, a Bulgária és a Szlovénia irányába történő export is. Az Ukrajnába történő export csökkent.

Haußmann külön beszélt Magyarországról, és úgy vélte, a kormányváltás hatására remélhetőleg visszatér arra az útra, amely a 2004-es EU-csatlakozás után olyan sikeressé tette. Mint fogalmazott, a növekedés megbízhatóságot és jogbiztonságot igényel.

A térségünkkel is egyre erősödő kereskedelem részben képes pótolni a háború miatt csökkent német–közel-keleti kereskedelmet. A Bahrein, az Irak, az Irán, a Katar, a Kuvait, az Omán, a Szaúd-Arábia és az Emírségek irányába történő német export 757 millió euróval csökkent éves szinten. Az Iránba történő export önmagában 67 százalékkal csökkent márciusban – emelik ki a cikkben.