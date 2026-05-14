ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.36
usd:
306.08
bux:
131248.05
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A marshalling yard in Hamburg Maschen - Germany.
Nyitókép: mf-guddyx/Getty Images

A német külkereskedelem „visszaszeretett” a régiónkba – mutatjuk, miért

Infostart

Mindeközben Kelet-Európa kulcsfontosságú német külkereskedelmi piaccá vált, előzi Kínát és az USA-t is.

2026 első negyedévében jelentősen nőtt a német vállalkozások Kelet-Európával folytatott kereskedelmi forgalma, a 141 milliárd eurós volumen ráadásul még az USA-val és Kínával folytatott kereskedelmi volument is meghaladta összesítve – írta meg a Handelsblatt.

Mint a cikkben olvasható, a kelet-európai 29 országgal folytatott kereskedelem éves alapon 3,5 százalékkal nőtt, és a 141 milliárd eurós szintet is elérte. Ezzel szemben az USA-val, illetve Kínával folytatott kereskedelmi volumen csak 122 milliárd eurós volt.

Kelet-Európa nélkül jelentősen gyengébb lenne a német külkereskedelem

– szögezte le az Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, a német gazdaság keleti kapcsolatainak képviseletére létrejött szervezet vezetője, Philipp Haußmann.

A Közép- és Kelet-Európa, valamint Közép-Ázsia irányába történő export az első negyedévben éves alapon 5,5 százalékkal nőtt, 75,2 milliárd euróra. Mindeközben az export összességében mindössze 2,0 százalékkal nőtt meg, 404 milliárd euróra. A régióból származó import 1,4 százalékkal nőtt 65,8 milliárd euróra.

Mint a cikkben írják, a cseh, a lengyel, a magyar és a román piacokra történő export önmagában 4 milliárd euróval nőtt. Lengyelország a negyedik legnagyobb német exportpiac. Emellett komoly növekedést könyvelhetett el a Horvátország, a Szerbia, a Bulgária és a Szlovénia irányába történő export is. Az Ukrajnába történő export csökkent.

Haußmann külön beszélt Magyarországról, és úgy vélte, a kormányváltás hatására remélhetőleg visszatér arra az útra, amely a 2004-es EU-csatlakozás után olyan sikeressé tette. Mint fogalmazott, a növekedés megbízhatóságot és jogbiztonságot igényel.

A térségünkkel is egyre erősödő kereskedelem részben képes pótolni a háború miatt csökkent német–közel-keleti kereskedelmet. A Bahrein, az Irak, az Irán, a Katar, a Kuvait, az Omán, a Szaúd-Arábia és az Emírségek irányába történő német export 757 millió euróval csökkent éves szinten. Az Iránba történő export önmagában 67 százalékkal csökkent márciusban – emelik ki a cikkben.

Kezdőlap    Gazdaság    A német külkereskedelem „visszaszeretett” a régiónkba – mutatjuk, miért

németország

magyarország

külkereskedelem

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az elemző már sejti, meddig ad esélyt a piac az új kormánynak

Az elemző már sejti, meddig ad esélyt a piac az új kormánynak
Trippon Mariann, a CIB Bank InfoRádiónak nyilatkozó vezető elemzője szerint szükség van egy, a piacok és a nemzetközi hitelminősítők számára is hiteles és reális makrogazdasági adatokon alapuló, középtávú költségvetési konszolidációs pálya felvázolására. Szerinte erősödő bizalom és mérsékelt növekedés felé tart a magyar gazdaság. Erre az évre 1,8 százalékos GDP-bővülést vár, az év második felében ugyanakkor gyorsulhat az infláció.
 

Ez „mentheti meg” Magyarország pénzügyi megítélését

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

„Rendkívüli volt” – Az egyik kormányszóvivő megmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Orbán Viktor megszólalt: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti

Gulyás Gergely nyilatkozott Sulyok Tamás ügyében

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a friss jelentés: teljesen kettészakadt az ingatlanpiac, mutatjuk, hol lőttek ki igazán az árak

Megjött a friss jelentés: teljesen kettészakadt az ingatlanpiac, mutatjuk, hol lőttek ki igazán az árak

Látványos tempóvesztés volt tapasztalható a lakáspiacon áprilisban, az áremelkedés a márciusi 15,8 százalékról áprilisra 14,3 százalékra mérséklődött. A következő hónapok azonban izgalmas fordulatokat tartogatnak: amíg sok vevő kivár, addig sem áll meg az élet a lakáspiacon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyenes az út Madridba Mourinhónak? Kifogyott Pérez az ötletekből, vajon mi jön most?

Egyenes az út Madridba Mourinhónak? Kifogyott Pérez az ötletekből, vajon mi jön most?

José Mourinho 13 év után térhetne vissza a Real Madrid kispadjára - legalábbis egyre erősebbek az erről szóló hírek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as China throws spectacular welcome

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 09:42
Ez „mentheti meg” Magyarország pénzügyi megítélését
2026. május 14. 09:30
Az elemző már sejti, meddig ad esélyt a piac az új kormánynak
×
×