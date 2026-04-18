Az idei, nyári tábori szezon előtt riasztó jelenségekre hívta fel a szülők figyelmét a Táborfigyelő.hu és a Táborminősítő.hu vezetője. Tóth Béla az InfoRádióban elmondta: egyre több olyan gyermektábor jelenik meg a piacon, amely nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel és az alapvető biztonsági, egészségügyi, valamint gyermekvédelmi előírásokat sem tartja be, ezért ahogy a vezető fogalmazott, a Táborfigyelő „háborút hirdet a feketén működő gyermektáborok ellen”.

Az elmúlt hetekben több tucat tábor jelentkezett a Táborfigyelő rendszerébe, az előzetes ellenőrzések során azonban kiderült, hogy

sok esetben teljesen felkészületlen szervezők próbálnak tábort indítani.

Tóth Béla tájékoztatása szerint egyre több példa van arra, hogy kizárólag anyagi megfontolásból és a szabályozási környezet ismerete nélkül indul el a szervezés.

A Táborfigyelő vezetője szerint a jelenség komoly kockázatot jelent a gyermekek biztonságára nézve. Mint mondta, a legálisan működő táborok esetében szigorú előírások vonatkoznak a többi között a felügyeletre, az étkezésre, az egészségügyi feltételekre és a programok megfelelőségére is. „Ezek hiánya nem adminisztratív kérdés, hanem valódi veszélyforrás. A Táborfigyelőnél mindig azt hangsúlyozzuk, hogy a kezdeményezéseket támogatni kell, de kizárólag a szabályok betartása mellett lehet ezt megtenni” – mondta Tóth Béla.

A szervezet ezért minden érdeklődőnek részletes tájékoztatást ad a szükséges feltételekről, ugyanakkor csak azokat a táborokat jeleníti meg, amelyek működése ellenőrizhetően megfelel az előírásoknak.

A Táborfigyelő vezetője kiemelte: a szülők felelőssége is kulcsfontosságú. Táborválasztás előtt azt javasolja az érintetteknek, hogy

minden esetben győződjenek meg arról, hogy a szervező legálisan működik-e és biztosítottak-e a gyermekek biztonságos elhelyezésének feltételei.

„A Táborfigyelő célja nem a riogatás, hanem a tudatosítás. A gyermekek biztonsága érdekében kizárólag legálisan működő tábort válasszunk!” – hívta fel a figyelmet Tóth Béla.

A megbízható táborok és táboroztatók listáját a taborfigyelo.hu oldalon találhatják meg az érdeklődő szülők.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.