2026. május 8. péntek Mihály
Diákok a középszintû német írásbeli érettségi vizsgán a Nagykanizsai Zsigmondy Vilmos Szakképzõ Iskolában 2022. május 6-án.
Nyitókép: MTI/Varga György

A német írásbelivel ér véget az érettségi első hete

Infostart

Az előző napokhoz képest pénteken már jelentősen kevesebben tesznek érettségi vizsgát. Német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten pedig 3041-en vizsgáznak reggel kilenc órától.

Az idegen nyelvi vizsgák minden nyelvből ugyanarra a felépítésre épülnek, függetlenül attól, hogy közép- vagy emelt szinten zajlanak. A négy vizsgarész a következő: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése és íráskészség (jellemzően levélírás) – ismerteti az Eduline.

Olvasott szöveg értése

Középszinten 60, emelt szinten 70 perc áll rendelkezésre az I. feladatlap, vagyis az olvasott szöveg értését mérő rész megoldására. A vizsgázók jellemzően négy, hétköznapi nyelvezetű szöveget kapnak, amelyekhez különböző típusú feladatokat kell megoldani.

Mint írják, a feladatok lehetnek: feleletválasztósak, igaz–hamis állításokra épülők, összepárosítósak, csoportosítósak, kiegészítések, rövid választ igénylő kérdések, kiemelt részek helyének meghatározása. A megadott idő leteltével ezt a feladatlapot beszedik, és kiosztják a következőt: a nyelvhelyességi részt.

Az idei szövegértésben a vizsgázóknak egy híres német női focistáról, egy bűvészről és a németek zsebpénzéről szóló feladatot kell megoldaniuk.

Nyelvhelyesség

Középszinten erre 30, emelt szinten 50 perc jut. Ebben a részben azt vizsgálják, hogy a diák rendelkezik-e az adott szinthez szükséges nyelvtani ismeretekkel, megfelelő szókészlettel, és képes-e helyesen használni a nyelvi szerkezeteket – olvasható az oktatási szakportálon.

A feladatok típusa többek között lehet: lyukas szöveg kiegészítése (önállóan vagy megadott szavakból),
négy válaszlehetőséges kiválasztás, kiemelt mondatrészek helyének azonosítása, szavak ragozott vagy képzett formájának beillesztése, szöveg átalakítása megadott szempontok alapján. Az idő lejártával ezeket a feladatlapokat is összegyűjtik, majd következik a hallott szöveg értése.

Hallott szöveg értése

Ez a rész általában három feladatból áll, és megoldására közép- és emelt szinten egyaránt 30 perc áll rendelkezésre. A hallott szövegek hétköznapi nyelvezetűek, anyanyelvi beszélők által előadott párbeszédek vagy történetek, amelyek például pályaudvaron, boltban, rádióban, telefonbeszélgetésben vagy interjúhelyzetben hangzanak el, gyakran valamilyen háttérzajjal kísérve.

A szövegeket a diákok kétszer hallgathatják meg: először egyben, majd rövidebb szünetekkel tagolva. A feladatokat – például: feleletválasztás, igaz-hamis állítás, rövid válaszadás, események sorrendbe állítása
– közvetlenül a hallgatás alatt kell megoldani, külön időkeret nélkül – olvasható.

Íráskészség

Az írásbeli vizsga utolsó része az íráskészség, amely során két szöveget kell alkotniuk a diákoknak, általában egy rövidebb és egy hosszabb levél formájában. A feladatokhoz kapcsolódó szempontokat a vizsgalap tartalmazza.

A lehetséges szövegtípusok: személyes közlés (pl. üzenet, blog-, naplóbejegyzés), internetes hozzászólás, e-mail, meghívó, magán- vagy hivatalos levél. A szövegalkotásra középszinten 60, emelt szinten 90 perc áll rendelkezésre. Ez az egyetlen vizsgarész, ahol szótár használható (egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár), amelyről a vizsgázónak magának kell gondoskodnia.

A szóbelik az emelt szinten vizsgázóknak 2026. június 3–10., középszinten 2026. június 15. – július 1. között lesznek – olvasható egyebek mellett az Eduline-on.

Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában
Milliók életét követelheti Afrikában az évtized végéig a nemzetközi segélyek megkurtítása és a helyi konfliktusok miatti elakadása. A humanitárius katasztrófa elkerüléséhez a következő években a nagyhatalmak beavatkozása mellett regionális összefogásra is szükség van – erről beszélt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője az InfoRádióban.
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Újra mennek a támadások a Hormuzi-szorosnál - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár ismét emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék esnek, és a határidős indexek állása alapján Európában is csökkenésekkel indulhat a nap. Itthon a Molra figyelhetnek a befektetők a nyitást követő percekben, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként. Makrofronton itthon az áprilisi inflációs adat és az előzetes államháztartási beszámoló izgalmas, Amerikából pedig délután érkezik egy fontos munkanélküliségi statisztika.

Kiderült, mi vár a magyar fogyasztókra, ha végül eltörlik a hatósági árat - ennyivel kell majd többet fizetni a boltokban, benzinkutakon

A szomszédos Ausztriában, ahol az üzemanyag piaci áron kerül a kutakra, a 95-ös benzin literenkénti ára 598 és 654 forint között mozog, ami messze van az ezer forintos szinttől.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

