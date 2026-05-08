A német írásbelivel ér véget az érettségi első hete

Az idegen nyelvi vizsgák minden nyelvből ugyanarra a felépítésre épülnek, függetlenül attól, hogy közép- vagy emelt szinten zajlanak. A négy vizsgarész a következő: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése és íráskészség (jellemzően levélírás) – ismerteti az Eduline.

Olvasott szöveg értése

Középszinten 60, emelt szinten 70 perc áll rendelkezésre az I. feladatlap, vagyis az olvasott szöveg értését mérő rész megoldására. A vizsgázók jellemzően négy, hétköznapi nyelvezetű szöveget kapnak, amelyekhez különböző típusú feladatokat kell megoldani.

Mint írják, a feladatok lehetnek: feleletválasztósak, igaz–hamis állításokra épülők, összepárosítósak, csoportosítósak, kiegészítések, rövid választ igénylő kérdések, kiemelt részek helyének meghatározása. A megadott idő leteltével ezt a feladatlapot beszedik, és kiosztják a következőt: a nyelvhelyességi részt.

Az idei szövegértésben a vizsgázóknak egy híres német női focistáról, egy bűvészről és a németek zsebpénzéről szóló feladatot kell megoldaniuk.

Nyelvhelyesség

Középszinten erre 30, emelt szinten 50 perc jut. Ebben a részben azt vizsgálják, hogy a diák rendelkezik-e az adott szinthez szükséges nyelvtani ismeretekkel, megfelelő szókészlettel, és képes-e helyesen használni a nyelvi szerkezeteket – olvasható az oktatási szakportálon.

A feladatok típusa többek között lehet: lyukas szöveg kiegészítése (önállóan vagy megadott szavakból),

négy válaszlehetőséges kiválasztás, kiemelt mondatrészek helyének azonosítása, szavak ragozott vagy képzett formájának beillesztése, szöveg átalakítása megadott szempontok alapján. Az idő lejártával ezeket a feladatlapokat is összegyűjtik, majd következik a hallott szöveg értése.

Hallott szöveg értése

Ez a rész általában három feladatból áll, és megoldására közép- és emelt szinten egyaránt 30 perc áll rendelkezésre. A hallott szövegek hétköznapi nyelvezetűek, anyanyelvi beszélők által előadott párbeszédek vagy történetek, amelyek például pályaudvaron, boltban, rádióban, telefonbeszélgetésben vagy interjúhelyzetben hangzanak el, gyakran valamilyen háttérzajjal kísérve.

A szövegeket a diákok kétszer hallgathatják meg: először egyben, majd rövidebb szünetekkel tagolva. A feladatokat – például: feleletválasztás, igaz-hamis állítás, rövid válaszadás, események sorrendbe állítása

– közvetlenül a hallgatás alatt kell megoldani, külön időkeret nélkül – olvasható.

Íráskészség

Az írásbeli vizsga utolsó része az íráskészség, amely során két szöveget kell alkotniuk a diákoknak, általában egy rövidebb és egy hosszabb levél formájában. A feladatokhoz kapcsolódó szempontokat a vizsgalap tartalmazza.

A lehetséges szövegtípusok: személyes közlés (pl. üzenet, blog-, naplóbejegyzés), internetes hozzászólás, e-mail, meghívó, magán- vagy hivatalos levél. A szövegalkotásra középszinten 60, emelt szinten 90 perc áll rendelkezésre. Ez az egyetlen vizsgarész, ahol szótár használható (egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár), amelyről a vizsgázónak magának kell gondoskodnia.

Pontozás Középszinten az írásbeli vizsgán összesen 117, emelt szinten 120 pont szerezhető. Középszinten: Olvasott szöveg értése: 33 pont

Nyelvhelyesség: 18 pont

Hallott szöveg értése: 33 pont

Íráskészség: 33 pont Emelt szinten: minden vizsgarész 30 pontot ér.

A szóbelik az emelt szinten vizsgázóknak 2026. június 3–10., középszinten 2026. június 15. – július 1. között lesznek – olvasható egyebek mellett az Eduline-on.