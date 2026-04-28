A keddi is fontos nap lesz a Fidesz életében – Orbán Viktor „készen áll”

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választás másnapján jelentette be, hogy újjászervezik a pártot és ennek részeként április 28-án választmányi ülést tartanak.

A pártelnök múlt szombaton a Fidesz elnökségi ülése után közölte, hogy visszaadja a Fidesz-KDNP listavezetőjeként szerzett mandátumát, és 36 év képviselőség után a következő ciklusban nem ül be a parlamentbe. Ugyanakkor jelezte: az elnökség azt javasolta, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és – mint mondta – ha a kongresszus megtiszteli bizalmával, akkor készen áll a feladatra.

A párt alapszabálya szerint az országos választmány dönt a tisztújító kongresszus összehívásáról, Orbán Viktor pedig azt is közölte, hogy az ősszel esedékes kongresszust júniusra hozzák előre.

A Fidesz és a KDNP frakciója hétfőn tartotta alakuló ülését, ekkor lett nyilvános a képviselőcsoportok megújult névsora. A 44 tagú Fidesz-frakció több mint fele lemondott mandátumáról, a KDNP 8 tagú frakciójából pedig hárman mondtak le a képviselőségről, helyettük más került be a képviselőcsoportba a Fidesz-KDNP országos listájáról.

A Fidesz-frakció vezetője Gulyás Gergely, a KDNP-é Rétvári Bence lett.