CAF-villamos hello budapest
Nyitókép: BKK

Elkészültek a Pesti Fonódó villamoshálózat tervei – fotók

Infostart

Vitézy Dávid szerint ezzel a fejlesztéssel naponta 2500 órát takarítanának meg a budapestieknek, amit eddig átszállással és várakozással töltöttek. Úgy véli, a beruházás körülbelül 90 évnyi várakozási időt spórol meg az utasoknak évente.

„Elkészültek a Bajcsy-villamos első tervei, egyre közelebb a Pesti Fonódó villamoshálózat” – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője közölte: hétfőn a szakbizottság elé kerülnek a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal koncepcionális tervei. Ez pedig azt jelenti, hogy immár reális esély van arra, hogy az engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges főbb döntések megszülessenek.

„Nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy 2024 végén a javaslatunkra a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött: a befagyasztott uniós pénzek ellenére saját forrásból megkezdjük a tervezést, hisz enélkül még most is várnánk.

Így viszont lehetséges, hogy az új kormány által visszaszerzett uniós pénzekből ez a fejlesztés meg is valósulhasson”

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Mint írja, már a BKK-nál és a tervezőknél is „gőzerővel zajlik a munka”. Emlékeztetett, hogy már régóta hangoztatja azt, hogy forrásokat szerezni leginkább kész, azonnal megvalósítható tervekkel lehet, „ennek hiányában legfeljebb elvi vitát lehet folytatni a pénzek elosztásáról, ami általában nem vezet sehova”.

Vitézy Dávid megosztotta az első terveket is, és ezek alapján a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével valósulhat meg a Pesti Fonódó, amely Angyalföld, Rákosrendező, Újpalota és Újpest térségéből is átszállásmentes belvárosi és budai kapcsolatokat biztosítana.

Vitézy Dávid szerint így össze tudnák forrasztani egy egységes villamoshálózatba:

  • délről a 47-es és 49-es vonalat, valamint az új Műegyetem rakparti ágról érkező egyik vonalat,
  • északról a 12-es, a 14-es és a Szegedi úti felüljáró megépülte esetén Rákosrendezőn át az egyik Újpalota (69-es) felől érkező vonalat.

Azt gondolja, ez olyan hatású változás lenne, mint a Budai Fonódó létrehozása volt. Becslése szerint 44-49 ezer napi utassal számolva a vonal új szakaszán a belvárosban, naponta 2500 órát tudnak majd megtakarítani a budapestiek, amit eddig átszállással és várakozással töltöttek. Vitézy Dávid szerint ez azt jelenti, hogy

ez a beruházás körülbelül 90 évnyi várakozási időt spórol meg az utasoknak évente.

Karácsony Gergellyel a következőt javasolják a bizottságnak a konkrét műszaki változatokról:

  • a Bajcsy-Zsilinszky úton a villamospálya körül zöldsáv is létesüljön, új fákkal, folytatva a Károly körút 13 évvel ezelőtti átalakítását, a kerékpárosok nem zavarják majd a gyalogosokat tovább a járdán, faltól falig megújul ez a fontos belvárosi főút,
  • a Nyugati téren eltüntetnék a „ronda és teljesen felesleges” felüljárót, a buszvégállomás és a parkoló helyett zöld köztér létesülne, a Váci úton pedig a villamos szélső vezetésben halad majd a bevásárlóközpont mellett füves vágányon,
  • a Lehel téren megszüntetnék azt, hogy a templom egy aszfalttenger közepén álljon, valódi közteret hoznának létre a piac előtt a villamos-végállomás helyett.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

A közel-keleti háború olaj- és gázpiaci sokkja az energiaátállás fokozására kényszeríti az Európai Uniót: A konfliktus eszkalálódása óta az Európai Bizottság több új energiapolitikai tervet és csomagot jelentett be, hogy felgyorsítsa a közösség versenyképességét és biztonságát veszélyeztető fosszilis importfüggőség leépítését. Ezt elsősorban a tiszta energiaforrások terjedését, valamint az energiatakarékosság és elektrifikáció fokozását elősegítő lépésekkel kívánja elérni. Azért, hogy a közösség ledolgozhassa a Kínával és Egyesült Államokkal szemben utóbbi területen látható lemaradását, a testület hamarosan új villamosítási stratégiát mutat be, amely egy ambiciózus új célszámot is tartalmazni fog.

Marie-Louise Eta azt mondja: gyerekkorában folyton fiúk között kellett bizonyítania, nem érdeklik a gyalázkodások.

Marie-Louise Eta azt mondja: gyerekkorában folyton fiúk között kellett bizonyítania, nem érdeklik a gyalázkodások.

Iran has received first Strait of Hormuz shipping toll, deputy speaker says

The Iranian official did not say who paid the toll, or how much it was. President Trump has previously said the US would target ships if they pay Iran to use the strait.

