Elkészültek a Pesti Fonódó villamoshálózat tervei – fotók

„Elkészültek a Bajcsy-villamos első tervei, egyre közelebb a Pesti Fonódó villamoshálózat” – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője közölte: hétfőn a szakbizottság elé kerülnek a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal koncepcionális tervei. Ez pedig azt jelenti, hogy immár reális esély van arra, hogy az engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges főbb döntések megszülessenek.

„Nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy 2024 végén a javaslatunkra a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött: a befagyasztott uniós pénzek ellenére saját forrásból megkezdjük a tervezést, hisz enélkül még most is várnánk.

Így viszont lehetséges, hogy az új kormány által visszaszerzett uniós pénzekből ez a fejlesztés meg is valósulhasson”

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Mint írja, már a BKK-nál és a tervezőknél is „gőzerővel zajlik a munka”. Emlékeztetett, hogy már régóta hangoztatja azt, hogy forrásokat szerezni leginkább kész, azonnal megvalósítható tervekkel lehet, „ennek hiányában legfeljebb elvi vitát lehet folytatni a pénzek elosztásáról, ami általában nem vezet sehova”.

Vitézy Dávid megosztotta az első terveket is, és ezek alapján a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével valósulhat meg a Pesti Fonódó, amely Angyalföld, Rákosrendező, Újpalota és Újpest térségéből is átszállásmentes belvárosi és budai kapcsolatokat biztosítana.

Vitézy Dávid szerint így össze tudnák forrasztani egy egységes villamoshálózatba:

délről a 47-es és 49-es vonalat, valamint az új Műegyetem rakparti ágról érkező egyik vonalat,

északról a 12-es, a 14-es és a Szegedi úti felüljáró megépülte esetén Rákosrendezőn át az egyik Újpalota (69-es) felől érkező vonalat.

Azt gondolja, ez olyan hatású változás lenne, mint a Budai Fonódó létrehozása volt. Becslése szerint 44-49 ezer napi utassal számolva a vonal új szakaszán a belvárosban, naponta 2500 órát tudnak majd megtakarítani a budapestiek, amit eddig átszállással és várakozással töltöttek. Vitézy Dávid szerint ez azt jelenti, hogy

ez a beruházás körülbelül 90 évnyi várakozási időt spórol meg az utasoknak évente.

Karácsony Gergellyel a következőt javasolják a bizottságnak a konkrét műszaki változatokról: