Judge gavel in background lawyer signs documents. Judge profession concept
Nyitókép: megaflopp/Getty Images

Ügyészségi vizsgálat indult, hogy beavatkozott-e a titkosszolgálat a Tisza Párt informatikusainak ügyében

Infostart

Az ügyészség arra kíváncsi, hogy valóban az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására tartottak-e házkutatást a két informatikusnál, ahogyan Szabó Bence állítja.

Hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korábbi századosának állításai nyomán, miszerint a Tisza Párt informatikusait érintő, gyermekpornográfiáról érkezett bejelentés után indult nyomozást titkosszolgálati nyomás alatt végezték – számolt be róla a Telex a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) közleménye nyomán.

Az ügyben a Transparency International Magyarország tett feljelentést márciusban, azután, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész korábban kijelentette: „az ügyészség politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommenteli”.

„A feljelentés lényege szerint a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével gyermekpornográfia bűncselekmény miatt úgy indult büntetőeljárás és került sor az eljárásban kényszerintézkedések foganatosítására, hogy a bűncselekmény elkövetésére utaló gyanú a nyomozó hatóság számára is tudottan nem volt megállapítható” – írta közleményében a KNyF.

Eszerint Szabó Bence nyilatkozatával kapcsolatban Tényi István is feljelentést tett, amiért az Alkotmányvédelmi Hivatal politikai célból beavatkozott a nyomozásba – írja a lap. Kiderül továbbá a közlésből, hogy az ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség rendelkezik hatáskörrel, az eljárás lefolytatására viszont a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kijelölését tartják célszerűnek.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója volt az, aki elmondta a sajtónak, hogyan zajlott a titkosszolgálati nyomásra indult házkutatás a Tisza Pártot segítő informatikusok ellen, egy gyermekpornográfiáról szóló, később alaptalannak bizonyuló bejelentéssel kapcsolatban.

A százados azt állítja, a nyomozók meggyőződése volt, hogy titkosszolgálati akció az egyik informatikus megkörnyékezése egy Henrynek nevezett férfi részéről, akinek célja a Tisza Párt bedöntése volt, az erről szóló részt azonban az NNI vezetése kihúzatta a Belügyminisztérium részére elküldött jelentésből. Szabó azóta leszerelt a rendőrség állományából, a cikk megjelenése után pedig házkutatást tartottak nála, és gyanúsítottként hallgatták ki hivatali visszaélés miatt.

Akadályokba ütközött Robert Fico moszkvai utazása

Szlovákia diplomáciai egyeztetést kezdeményezett Lengyelországgal, miután Robert Fico miniszterelnök tervezett moszkvai útja kapcsán több ország is megtagadta a kormánygép számára a légterének használatát. A fejlemények újabb vitát váltottak ki a régióban a külpolitikai mozgástér és a biztonságpolitikai megfontolások ütközéséről.
 

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Egyre jelentősebb kerozinhiány alakul ki Európában - Mi a helyzet Magyarországgal?

A közel-keleti feszültségek miatt Európa-szerte komoly kerozinhiány alakult ki. Ez számos járattörléshez és a kapacitások csökkentéséhez vezetett. A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren azonban egyelőre stabil az üzemanyag-ellátás. A hazai finomítás és a folyamatos import biztosítja a működést. A szűkös tárolókapacitások és a dráguló üzemanyag miatt ugyanakkor a közeledő nyári csúcsidőszak tartogathat kihívásokat az utazók és a légitársaságok számára - számolt be a Telex.

Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: erről egyeztettek Magyar Péterrel, leszögezte, milyen minisztert szeretnének

Az Eötvös József Gimnázium igazgatója szerint nem akarnak beleszólni, a leendő kormányfő kit nevez ki miniszternek.

Trump says he will extend Iran ceasefire as status of peace talks remains unclear

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

