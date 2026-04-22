Ügyészségi vizsgálat indult, hogy beavatkozott-e a titkosszolgálat a Tisza Párt informatikusainak ügyében

Hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korábbi századosának állításai nyomán, miszerint a Tisza Párt informatikusait érintő, gyermekpornográfiáról érkezett bejelentés után indult nyomozást titkosszolgálati nyomás alatt végezték – számolt be róla a Telex a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) közleménye nyomán.

Az ügyben a Transparency International Magyarország tett feljelentést márciusban, azután, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész korábban kijelentette: „az ügyészség politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommenteli”.

„A feljelentés lényege szerint a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részvételével gyermekpornográfia bűncselekmény miatt úgy indult büntetőeljárás és került sor az eljárásban kényszerintézkedések foganatosítására, hogy a bűncselekmény elkövetésére utaló gyanú a nyomozó hatóság számára is tudottan nem volt megállapítható” – írta közleményében a KNyF.

Eszerint Szabó Bence nyilatkozatával kapcsolatban Tényi István is feljelentést tett, amiért az Alkotmányvédelmi Hivatal politikai célból beavatkozott a nyomozásba – írja a lap. Kiderül továbbá a közlésből, hogy az ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség rendelkezik hatáskörrel, az eljárás lefolytatására viszont a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kijelölését tartják célszerűnek.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója volt az, aki elmondta a sajtónak, hogyan zajlott a titkosszolgálati nyomásra indult házkutatás a Tisza Pártot segítő informatikusok ellen, egy gyermekpornográfiáról szóló, később alaptalannak bizonyuló bejelentéssel kapcsolatban.

A százados azt állítja, a nyomozók meggyőződése volt, hogy titkosszolgálati akció az egyik informatikus megkörnyékezése egy Henrynek nevezett férfi részéről, akinek célja a Tisza Párt bedöntése volt, az erről szóló részt azonban az NNI vezetése kihúzatta a Belügyminisztérium részére elküldött jelentésből. Szabó azóta leszerelt a rendőrség állományából, a cikk megjelenése után pedig házkutatást tartottak nála, és gyanúsítottként hallgatták ki hivatali visszaélés miatt.