2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Fenntartható Atomenergiáért Tanácsadó Testület tagja beszédet mond a paksi atomerőmű alapkőletételének 50. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen Pakson, az erőmű látogatóközpontjában 2025. október 3-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Áder János: a felmelegedéssel folytatott harcot már elvesztettük, most meg kell próbálni alkalmazkodni

A választások óta először állt a nyilvánosság elé Áder János volt köztársasági elnök, aki a váci Piarista Gimnáziumban tartott környezetvédelmi előadást.

A politikust az különbözteti meg az államférfitól, hogy a politikus a következő választásokra gondol, míg az államférfi a következő nemzedékre – idézett egy 19. századi amerikai teológus bírót Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke a Fenntarthatósági Témahét keretében a Váci Piarista Gimnáziumban tartott előadásának kezdetén. A korábbi államfő környezetvédelmi előadásában kitért az óceánok szén-dioxid-elnyelő képességének fontosságára.

A volt államfő beszédében elmondta, a szén-dioxid-szint emelkedésével a tengerek hőmérséklete is emelkedik az elsavasodás mellett, ezzel együtt a Föld felszíne is melegszik. Kiemelte: elértük a kritikus pontot a felmelegedésben. A 10 éve aláírt párizsi egyezmény egyik eleme, hogy ne engedjük a Föld átlaghőmérsékletét 2 Celsius-fokkal megemelkedni, és lehetőség szerint tartsuk a melegedés mértékét 1,5 Celsius-fok alatt. Áder János kijelentette,

mindezek ellenére ezt az 1,5 fokot már 2025-ben sikerült elérni, tehát az ez ellen való küzdelem reménytelenné vált, és a 2 fokot is el fogjuk érni.

A Kárpát-medencében sokkal gyorsabb a klímaváltozás hatása – jegyezte meg Áder János, aki szerint ennek súlyos következményei lesznek. Szerinte a folyamatot nem lehet sem lelassítani, sem pedig visszafordítani, legfeljebb alkalmazkodni lehet hozzá. Ebben viszont komoly szerepe van az erdőknek – szögezte le.

A Földön egy év alatt egy Olaszországnyi területű erdő tűnik el – emelte ki a volt köztársasági elnök, hozzátéve, hogy Magyarország egyre melegebb és egyre szárazabb időjárása miatt a bükkerdők pár évtizeden belül el fognak tűnni, mivel a faj a csapadékosabb, hűvösebb klímát kedveli. Mint mondta, 2050-re valószínűleg nem lesz bükkfa hazánkban, helyét a gyertyánosok, tölgyesek veszik majd át, amik idővel szintén kiszorulnak majd, és jönnek helyettük a kocsánytalan- és csertölgyek.

A legrosszabb hír, hogy az Alföld egy jelentős része 2050-re félsivatagos terület lesz

– emelte ki Áder János. A fák ugyanakkor vándorolnak, százévenként öt kilométerrel tudnak arrébb kerülni az élőhelyüket elhagyó fafajok. Beszédében elmondta, alternatív megoldást jelenthet, ha örökítőanyagot hozunk be délebbről, például a Balkánról vagy Törökországból, olyan tölgyfáktól, amik bírják ezt a klímát. Leszögezte: bizonyos szinten ez már meg is történt, az elültetett makkok kisarjadtak, fejlődnek és jól érzik magukat, így hamarosan telepíteni is lehet a behozott tölgyeket. A hallgatóságnak azt mondta, ha 30 év múlva majd egy tölgyerdőben sétálnak, az már nagy valószínűséggel egy olyan tölgyes lesz, amit Törökországból vagy Bulgáriából hoztak.

Az alkalmazkodás az erdészek segítségével talán elkerülhetővé teszi, hogy ennyire drámai legyen a kép. Ehhez azonban sok pénz és sok munka kell – tette hozzá Áder János.

Kezdőlap    Belföld    Áder János: a felmelegedéssel folytatott harcot már elvesztettük, most meg kell próbálni alkalmazkodni

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Megszólalt a nagy gázexportőröket tömörítő szervezet elnöke: &quot;a modern történelem legnagyobb energiaellátási sokkját éljük át&quot;

Megszólalt a nagy gázexportőröket tömörítő szervezet elnöke: &quot;a modern történelem legnagyobb energiaellátási sokkját éljük át&quot;

Ha a konfliktus ma véget érne, a világpiac fél-egy év alatt helyreállna.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

