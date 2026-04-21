2026. április 21. kedd Konrád
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Az ügyészség magához vonta az MNB-nyomozást – reagált Magyar Péter

A Legfőbb Ügyészség a Magyar Nemzeti Bank ügyében az eddig a rendőrség által folytatott nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben.

A Legfőbb Ügyészség friss közleménye emlékeztet: a büntetőeljárási törvény a nyomozást két részre osztja: felderítési és vizsgálati szakaszra, ahol a választóvonalat a gyanúsítotti kihallgatás jelenti.

A felderítési szakaszban a nyomozás ura a nyomozó hatóság. Ilyenkor a nyomozás tervezése, a nyomozási cselekmények ütemezése, a gyanúsítás a nyomozó hatóság feladata és felelőssége. Az ügyészség a nyomozás ezen szakaszában kizárólag a nyomozati cselekmények törvényességét vizsgálhatja, a büntetőeljárási törvény nem teszi lehetővé, hogy nyomozati cselekmények elvégzésére utasítást adjon vagy a nyomozás menetét célszerűségi szempontok alapján meghatározza.

A Fővárosi Főügyészség rendszeresen kért tájékoztatást az ügyben a nyomozó hatóságtól, hogy törvényességi felügyeleti jogait gyakorolni tudja. A nyomozó hatóság legutóbbi tájékoztatása alapján arra a következtetésre jutott, hogy – az eddig elvégzett nyomozati cselekményeket is figyelembe véve – a továbbiakban a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége ügyészségi nyomozás keretében biztosítható.

Minderre tekintettel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán a Legfőbb Ügyészség - a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – kedden úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.

„Eső után köpönyeg” – kommentálta Magyar Péter leendő miniszterelnök a lépést. Magyar Péter azt írta: a legfőbb ügyész megvárta, míg a jegybank kirablói lelépnek „a lopott szajréval”. „Semmit nem tett. Aztán egy év késéssel az ügyészséghez vonta a nyomozást... Eső után köpönyeg” – olvasható a Tisza Párt elnökének bejegyzésében.

Vagyonelkobzás és szervezett migránsszállítás – határozott álláspontot képvisel Szlovákia
Magyar Péter leendő miniszterelnök kedden telefonon egyeztet a szlovák kormányfővel, valamint a szerb elnökkel, Aleksandar Vučićcsal. A politikus ezt a Tisza párt parlamenti frakciójának alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón jelentette be. A készülő egyeztetések közül kiemelt jelentősége lehet a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetésnek.
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Készülnek a legrosszabbra: kiderült, mi lehet a nagyhatalom elsődleges célpontja egy katonai invázió esetén

Tajvanban egy teljesen új biztonsági egység létrehozását tervezik, amely kifejezetten a legérzékenyebb katonai eszközök védelméért felel – közölte a Taiwan News.

Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül

A hazai napelemes boom kifulladni látszik: miközben már több százezer háztartás termel saját áramot, a további terjedést egyre inkább a villamosenergia-hálózat korlátai fékezik.

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

Gyanús lett az ellenőröknek ez a csomagtartó, nem véletlenül
Karácsony Gergely: egy hónap van megegyezni
