A close up of a red emergency triangle on the road in front of a damaged car and unrecognizable people. A car accident concept. Copy space.
Nyitókép: Getty Images/Halfpoint

Halálos vármegyék, rémisztő baleseti helyzetkép bontakozik ki

Infostart

Nem mutat egységes irányt a hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a Központi Statisztikai Hivatal 2025-ös adatai alapján. Miközben az összesített balesetszám országosan stagnál, az egyes vármegyék között drasztikus különbségek alakultak ki, különösen a halálos kimenetelű szerencsétlenségek és az ittas vezetés tekintetében.

A statisztikai adatok szerint a közlekedési balesetek összmennyisége a legtöbb vármegyében 5 százalékos sávon belül mozog az előző évhez képest, ami viszonylagos stabilitást jelez. Budapesten (95,7 százalék) és Heves vármegyében (92,6 százalék) mérséklődött a balesetek száma, ugyanakkor Veszprémben (120,8 százalék) és Zalában (107,4 százalék) érezhető növekedés tapasztalható - elemezte az adatokat a penzcentrum.hu.

A szakértők szerint a legnagyobb aggodalomra a halálos balesetek számának extrém kilengései adnak okot. Míg Tolna (29,4 százalék) és Zala vármegye (36,4 százalék) jelentős javulást ért el ezen a téren, addig több térségben riasztóan romlott a helyzet.

  • Vas vármegyében az index 240 százalékra ugrott.
  • Pest vármegyében 182,5 százalékos növekedést regisztráltak.
  • Fejér vármegyében 129,4 százalékkal emelkedett a halálos kimenetelű tragédiák száma.

A jelentés rámutat arra is, hogy a probléma jellege megváltozott: a hangsúly a mennyiségi mutatókról a balesetek súlyosságára tolódott el. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében például a súlyos sérülések és a halálozások száma egyszerre emelkedett, ami a közlekedési kockázatok minőségi romlását jelzi.

Ittas vezetés

Somogy vármegyében 150 százalékra, Borsod-Abaúj-Zemplénben pedig 121,2 százalékra nőtt az alkoholos befolyásoltság alatt okozott balesetek aránya. A járművezetői hibákból eredő események száma országosan nem mutat drasztikus változást, azonban Veszprém és Vas vármegye ezen a területen is a romló tartományba került.

Az elemzés konklúziója szerint a hazai közlekedésbiztonság polarizálódik: a stagnáló országos átlag mögött lokális gócpontok alakultak ki. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a halálozási kockázat csökkentése érdekében a jövőben nem általános, hanem vármegyespecifikus, célzott beavatkozásokra és fokozott ellenőrzésekre van szükség, különösen az ittas vezetés visszaszorítása érdekében.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint hazatérő fecskéinknek az idei aszályos tavaszon ismét nehéz vagy éppen lehetetlen sarat találniuk, amivel tatarozhatnák vagy megépíthetnék fészkeiket. Körülbelül kétmillió fecske hiányzik az országból minden augusztusban, ennek két globális és két hazai oka van.
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

Nem az AI veszi el a munkánkat

Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon

US intercepts and seizes Iranian-flagged cargo ship, Trump says

Tehran vows retaliation soon for what it calls an "act of armed piracy", which comes as the US prepares for a second round of talks.

2026. április 20. 05:00
7391 autós retteghet
2026. április 19. 21:12
Kész teljesíteni a befagyasztott uniós források felszabadításához szükséges feltételeket a leendő magyar kormán y– a naphírei
×
×