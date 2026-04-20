Halálos vármegyék, rémisztő baleseti helyzetkép bontakozik ki

A statisztikai adatok szerint a közlekedési balesetek összmennyisége a legtöbb vármegyében 5 százalékos sávon belül mozog az előző évhez képest, ami viszonylagos stabilitást jelez. Budapesten (95,7 százalék) és Heves vármegyében (92,6 százalék) mérséklődött a balesetek száma, ugyanakkor Veszprémben (120,8 százalék) és Zalában (107,4 százalék) érezhető növekedés tapasztalható - elemezte az adatokat a penzcentrum.hu.

A szakértők szerint a legnagyobb aggodalomra a halálos balesetek számának extrém kilengései adnak okot. Míg Tolna (29,4 százalék) és Zala vármegye (36,4 százalék) jelentős javulást ért el ezen a téren, addig több térségben riasztóan romlott a helyzet.

Vas vármegyében az index 240 százalékra ugrott.

Pest vármegyében 182,5 százalékos növekedést regisztráltak.

Fejér vármegyében 129,4 százalékkal emelkedett a halálos kimenetelű tragédiák száma.

A jelentés rámutat arra is, hogy a probléma jellege megváltozott: a hangsúly a mennyiségi mutatókról a balesetek súlyosságára tolódott el. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében például a súlyos sérülések és a halálozások száma egyszerre emelkedett, ami a közlekedési kockázatok minőségi romlását jelzi.

Ittas vezetés

Somogy vármegyében 150 százalékra, Borsod-Abaúj-Zemplénben pedig 121,2 százalékra nőtt az alkoholos befolyásoltság alatt okozott balesetek aránya. A járművezetői hibákból eredő események száma országosan nem mutat drasztikus változást, azonban Veszprém és Vas vármegye ezen a területen is a romló tartományba került.

Az elemzés konklúziója szerint a hazai közlekedésbiztonság polarizálódik: a stagnáló országos átlag mögött lokális gócpontok alakultak ki. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a halálozási kockázat csökkentése érdekében a jövőben nem általános, hanem vármegyespecifikus, célzott beavatkozásokra és fokozott ellenőrzésekre van szükség, különösen az ittas vezetés visszaszorítása érdekében.