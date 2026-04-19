Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 19. vasárnap Emma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
SZÉP-kártyával fizetnek Budapesten 2023. június 21-én. A kormány a gazdaságvédelmi akciótervbe illeszkedő döntésként arról határozott, hogy lehetővé teszi a SZÉP-kártyák felhasználását hidegélelemre. Eszerint augusztus 1-jétől december 31-ig erre korlátlanul lesz lehetőség.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Van még pénz a SZÉP-kártyáján? Sürgős infó!

Infostart

Lehet ugyan élelmiszerboltokban fizetni a kártyával, de már alig valamit. Mutatjuk a részleteket.

Már csak április 30-ig fizethetünk SZÉP-kártyával a közértekben – emlékeztet cikkében a Teol. Májustól ugyanis vége a hideg élelmiszerek vásárlásának lehetősége, a népszerű juttatás visszatér eredeti funkcióihoz.

Ismert, a kormány tavalyi döntése értelmében április 30-án lejár az a népszerű kedvezmény, amely lehetővé tette a SZÉP-kártya egyenlegének felhasználását hideg élelmiszerek vásárlására.

Az elmúlt hónapokban a kártyabirtokosok szinte bármelyik élelmiszerüzletben kifizethették a napi bevásárlást a béren kívüli juttatásukból.

A SZÉP-kártya felhasználása ezt követően kizárólag az eredeti rendeltetésének megfelelően lehetséges:

  • vendéglátás: meleg étkezés éttermekben, büfékben és ételkiszállítóknál
  • szálláshely: belföldi pihenés és szállásfoglalás
  • szabadidő: rekreációs és kulturális szolgáltatások.

Viszont: az élelmiszerboltokban kínált, azonnali fogyasztásra alkalmas készételekért és melegételekért továbbra is lehet majd fizetni a kártyával, a nyers hús, a tej vagy a pékáru kerül a ki ebből körből most.

A SZÉP-kártya népszerűsége nem véletlen, hiszen a munkáltatók számára jóval kedvezőbb adózású, mint a készpénzben kifizetett bér. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló magasabb nettó összeget kap kézhez, mintha ugyanazt a bruttó juttatást bérként utalnák ki neki.

Akinek jelentősebb összeg maradt a SZÉP-kártyáján, és azt nem pihenésre vagy éttermi vacsorára szeretné költeni, annak érdemes tehát április 30-ig megejtenie az utolsó nagybevásárlást. Május elsejétől a terminálok az élelmiszerboltokban már csak a melegételnek minősülő tételeket fogják elfogadni.

Kezdőlap    Belföld    Van még pénz a SZÉP-kártyáján? Sürgős infó!

élelmiszer

szép-kártya

cafeteria

bevásárlás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hét másodperces, deepfake videókkal formálta át a 2026-os választást a mesterséges intelligencia

Hogyan lett a TikTok-algoritmus a fiatalok politikai szocializációjának első számú formálója – és miért nem védte meg őket senki. Horváth Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, a „fegyvernek minősülő kommunikáció" kutatója arról beszélt az Infostartnak, hogy ez a generációs médiaváltás miért jelent sokkal többet egy egyszerű platformváltásnál – és hogyan vált a mesterséges intelligencia a választási manipuláció új tömegfegyverévé.
Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?

Miközben az iráni háború következtében a benzinárak emelkednek, Donald Trump népszerűségi mutatói pedig zuhanórepülésben vannak, egyre több szó esik a közeledő félidős kongresszusi választásról – pontosabban arról, hogy novemberben az amerikai választók mekkora büntetést róhatnak arra a Republikánus Pártra, amely 2024-ben a béke jelöltjeként beállított Trumppal a megélhetési gondok enyhítését ígérte, most viszont épp egy általa indított háború fokozhatja az inflációt. A republikánus elnök lesújtó megítéléséről korábbi cikkeinkben részletesen írtunk, így érdemes egy pillantást vetni a másik oldalra is. A demokraták képesek lesznek megragadni a lehetőséget, ami eléjük tárul a képviselőház és akár a szenátus megfordítására? Annyit elárulhatunk előre, hogy a kép vegyes, hisz nekik is van miért aggódniuk, de egy jelentős kapaszkodónak azért örülhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 19.)

A Pénzcentrum 2026. április 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it is ‘far’ from peace deal with US, as Strait of Hormuz closed again

President Donald Trump says “very good conversations” are happening with Tehran, but the US won’t be “blackmailed” over the strait.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 19. 07:19
Eddig egészen megengedő volt a VÉDA rendszer ahhoz képest, amilyen ezután lesz
2026. április 19. 06:11
A választás napján hunyt el a volt polgármester
×
×