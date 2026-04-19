Van még pénz a SZÉP-kártyáján? Sürgős infó!

Már csak április 30-ig fizethetünk SZÉP-kártyával a közértekben – emlékeztet cikkében a Teol. Májustól ugyanis vége a hideg élelmiszerek vásárlásának lehetősége, a népszerű juttatás visszatér eredeti funkcióihoz.

Ismert, a kormány tavalyi döntése értelmében április 30-án lejár az a népszerű kedvezmény, amely lehetővé tette a SZÉP-kártya egyenlegének felhasználását hideg élelmiszerek vásárlására.

Az elmúlt hónapokban a kártyabirtokosok szinte bármelyik élelmiszerüzletben kifizethették a napi bevásárlást a béren kívüli juttatásukból.

A SZÉP-kártya felhasználása ezt követően kizárólag az eredeti rendeltetésének megfelelően lehetséges:

vendéglátás: meleg étkezés éttermekben, büfékben és ételkiszállítóknál

szálláshely: belföldi pihenés és szállásfoglalás

szabadidő: rekreációs és kulturális szolgáltatások.

Viszont: az élelmiszerboltokban kínált, azonnali fogyasztásra alkalmas készételekért és melegételekért továbbra is lehet majd fizetni a kártyával, a nyers hús, a tej vagy a pékáru kerül a ki ebből körből most.

A SZÉP-kártya népszerűsége nem véletlen, hiszen a munkáltatók számára jóval kedvezőbb adózású, mint a készpénzben kifizetett bér. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló magasabb nettó összeget kap kézhez, mintha ugyanazt a bruttó juttatást bérként utalnák ki neki.

Akinek jelentősebb összeg maradt a SZÉP-kártyáján, és azt nem pihenésre vagy éttermi vacsorára szeretné költeni, annak érdemes tehát április 30-ig megejtenie az utolsó nagybevásárlást. Május elsejétől a terminálok az élelmiszerboltokban már csak a melegételnek minősülő tételeket fogják elfogadni.