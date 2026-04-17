A háborús bûnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Büntetõbíróság (ICC) épülete, amelyben Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök feltételes szabadlábra helyezését tárgyalják 2025. november 28-án. A 80 éves politikust március 10-én tartóztatták le a manilai nemzetközi repülõtéren az ICC elfogatóparancsa alapján, amelyet emberiesség elleni bûncselekmények miatt adtak ki ellene. A bíróság a Hágában fogva tartott volt elnök drogellenes hadjárata során elkövetett gyilkosságokat vizsgálja.
Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.

Elméletileg 2026. június 2-ával lépne ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), de ezt a folyamatot az új parlament, illetve a várhatóan májusban megalakuló Tisza-kormány még megakaszthatja. Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban elmondta: Magyarország jelenleg még teljes jogú tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, de miután az Országgyűlés tavaly megszavazta a kilépésről szóló javaslatot, az ENSZ titkársága 2025. június 2-án érkeztette azt a levelet, amelyben az Orbán-kormány jelezte, hogy Magyarország már nem akar az ICC tagja lenni.

Az NKE egyetemi docense elmondta: ilyenkor az az eljárás, hogy az érkeztetéstől számított egy év elteltével hatályosul a kilépés, magyarán

jogi értelemben 2026. június 2-án lépne ki Magyarország a hágai székhelyű bíróságból. Az új magyar kormány azonban még megváltoztathatja ezt a döntést.

Ezt a folyamatot meg lehet akasztani, volt is már rá példa a múltban, amikor Gambia és Dél-Afrika visszakozott. Tóth Norbert hangsúlyozta: alkotmányjogi vetülete is van egy ilyen döntésnek. Emlékeztetett, hogy született egy országgyűlési döntés, mielőtt a kilépési szándékról Magyarország tájékoztatta a Nemzetközi Büntetőbíróságot, illetve az ENSZ főtitkárát.

Ugyanerre lenne szükség abban az esetben is, ha Magyarország visszafordítaná a folyamatot. A nemzetközi jogász elmondása szerint ha erre fogalmazódna meg szándék, akkor alkotmányjogi értelemben az új Országgyűlésnek fel kell hatalmaznia egy országgyűlési határozattal az új magyar kormányt arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés törléséről hozott döntését közölje az ENSZ főtitkárával. Technikailag ez azt jelenti, hogy

a New Yorkban, az ENSZ mellett működő magyar állandó képviselőnek kellene átnyújtania az ENSZ főtitkárának jegyzékben, szóbeli jegyzék mellékleteként a magyar kormány, illetve a parlament döntését.

Tóth Norbert megjegyezte: bármilyen olyan személy, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási paranccsal szeretne joghatósága alá vonni közvetlenül, azzal szemben végre kell hajtani ezeket a határozatokat. Többek között Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben is hozott ilyen határozatot az ICC, amely 2024 novemberében emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt adott ki elfogatóparancsot az izraeli kormányfő ellen – és mint Magyar Péter a héten bejelentette, a héten telefonon beszélt vele és meghívta Magyarországra.

Az egyetemi docens emlékeztetett: Magyarország ugyan 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, de

az azóta eltelt több mint húsz évben Magyarországon nem hirdették ki törvényben a Nemzetközi Büntetőbíróság alapszabályát.

Tóth Norbert szerint ennek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka”.

Hozzátette: ha a magyar Országgyűlés meg akarja szüntetni ezt a létező vagy vélt alkotmányossági problémát, akkor a köztársági elnök immunitásáról szóló szabályhoz is hozzá kellene nyúlni az alaptörvényben. Az egyetemi docens szerint a jogalkotó korábban attól tartott, hogy amennyiben Magyarországon olyan rendkívüli jogrendet hirdetnének ki, mint például a hadiállapot, vagy pedig olyan helyzet jön létre, ami miatt szükségessé válna a magyar fegyveres erőknek, a Magyar Honvédségnek a bevetése külföldön vagy belföldön, akkor a magyar államfőt a hadsereg főparancsnokaként hipotetikus esetben még akár kiadatásra is kérhetné a Nemzetközi Büntetőbíróság, ha például valamilyen bűncselekményt követnének el a magyar katonák.

„Ilyen esetre gondolták alkotmányjogászok és magyar politikusok, hogy köztársasági elnököt nem ad ki a magyar állam más országoknak és nemzetközi szervezeteknek” – tette hozzá az NKE egyetemi docense.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

Olaszország nem segíti az Egyesült Államokat, ezért Washington sem segíti többé Olaszországot – írta ki Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök.

A spárga ára 2026-ban látványosan emelkedett: 4000-5000 forint körül alakul a kilónkénti ár, aki azonban hajlandó lehajolni érte, szedd magad akciókban kedvezőbben juthat hozzá.

US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

