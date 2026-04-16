Parókás bakot lőttek Baranyában – képek

Parókás őzbak elejtésével indították az őzbak idényét a Baranya vármegyei Csatahelyi Vadásztársaság területén, Rózsafa község határában – írja Facebook-posztjában a Nimród Vadászújság.

Egy külföldi vendégvadász ejtette el az állatot, akit a társaság egyik hivatásos vadásza kísért. A szakember elmondta, már 2025-ben is látta ezt a bizonyos, körülbelül 6 éves bakot, és elmondása szerint tavaly óta látványosan megnőtt az úgynevezett parókája.

A paróka egyfajta agancs-rendellenesség, ami főleg őzeknél, néha szarvasoknál is előfordul. Azért alakul ki, mert a bak szervezete – jellemzően a herék sérülése miatt – nem termel elegendő tesztoszteront, így az agancsot védő barka szövetsejtjei túlburjánzanak. Az így kialakult daganatos elváltozás puha és érzékeny, ezért az állat nem tudja megvédeni magát, ráadásul a szemére is ránőhet, ami miatt elveszítheti a látását. Éppen emiatt a vadászok kíméletből ki szokták lőni az ilyen egyedeket, hiszen amúgy is rövidebb és szenvedéssel teli élet várna rájuk.