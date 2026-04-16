Befejezték a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhattak, a levélben szavazók névjegyzékén 494 244 választópolgár szerepelt, az NVI-hez végül 356 332 levélszavazat érkezett vissza, ebből 51 337-et közvetlenül az NVI-hez postán juttattak vissza, 296 167-et a külképviseleteken adtak le és 8828-at a magyarországi országgyűlési egyéni választókerületek székhelye szerinti választási irodákban a szavazás napján.

Az NVI csütörtök délutánra valamennyi beérkezett levélszavazási iratot felbontotta és ellenőrizte a válaszborítékban lévő, a választópolgárt azonosító nyilatkozatot.

Érvényes azonosító nyilatkozatot az ellenőrzött levélszavazatok közül 337 439-ben találtak, 18 893-ban pedig vagy érvénytelen volt, vagy hiányzott a borítékból, illetve egyéb okból volt érvénytelen a levélszavazási irat, például nyitva érkezett vissza, vagy több kis borítékot tartalmazott.

Az NVI feladata az is, hogy az érvényes azonosító nyilatkozatok melletti – de a nyilatkozat ellenőrzését követően attól elkülönített, és így anonimmá váló – kicsi, a szavazatot tartalmazó borítékokat is felbontsa és megszámlálja az azokban lévő voksokat. A feldolgozottság jelenlegi állása alapján az érvényes szavazási iratokban lévő országgyűlési szavazólapok száma 334 809, ebből 333 992 érvényes.