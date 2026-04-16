ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
310.27
bux:
136260.36
2026. április 16. csütörtök Csongor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Az április 8-i országgyűlési választásra leadott levélszavazatokat tartalmazó urna a kolozsvári főkonzulátuson 2018. március 26-án. Ettől a naptól és csak személyesen vehetik át a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a szavazási levélcsomagjaikat a kijelölt külképviseleteken. A 118 külképviselet közül csak a 12 kijelölt külképviseleteken (Belgrád, Beregszász, Bukarest, Csíkszereda, Kassa, Kolozsvár, Pozsony, Szabadka, Ungvár, Eszék, Kijev, Lendva) lehet átvenni a szavazási levélcsomagot. Lehetőség van arra, hogy a szavazólap és a nyilatkozat kitöltése után a választópolgár a külképviseleten leadja szavazatát. A levélben szavazók csak országos pártlistára szavazhatnak.
Nyitókép: MTI/Biró István

Befejezték a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését

Infostart

Befejezte a levélben érkezett szavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda (NVI) – derül ki a www.valasztas.hu csütörtök délutáni adataiból. A levélben szavazásra jogosultak 72 százaléka élt választójogával.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhattak, a levélben szavazók névjegyzékén 494 244 választópolgár szerepelt, az NVI-hez végül 356 332 levélszavazat érkezett vissza, ebből 51 337-et közvetlenül az NVI-hez postán juttattak vissza, 296 167-et a külképviseleteken adtak le és 8828-at a magyarországi országgyűlési egyéni választókerületek székhelye szerinti választási irodákban a szavazás napján.

Az NVI csütörtök délutánra valamennyi beérkezett levélszavazási iratot felbontotta és ellenőrizte a válaszborítékban lévő, a választópolgárt azonosító nyilatkozatot.

Érvényes azonosító nyilatkozatot az ellenőrzött levélszavazatok közül 337 439-ben találtak, 18 893-ban pedig vagy érvénytelen volt, vagy hiányzott a borítékból, illetve egyéb okból volt érvénytelen a levélszavazási irat, például nyitva érkezett vissza, vagy több kis borítékot tartalmazott.

Az NVI feladata az is, hogy az érvényes azonosító nyilatkozatok melletti – de a nyilatkozat ellenőrzését követően attól elkülönített, és így anonimmá váló – kicsi, a szavazatot tartalmazó borítékokat is felbontsa és megszámlálja az azokban lévő voksokat. A feldolgozottság jelenlegi állása alapján az érvényes szavazási iratokban lévő országgyűlési szavazólapok száma 334 809, ebből 333 992 érvényes.

Kezdőlap    Belföld    Befejezték a levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak" – Orbán Viktor a választások eredményéről

„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép” – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet."
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hullámvasúton a forint

Csütörtök hajnalban ismét erősödött a forint az euróval szemben, így 363 alatt járt a jegyzés, reggel azonban kissé gyengült a kurzus. A kormányváltás kapcsán továbbra is optimisták a befektetők, illetve az elmúlt napokban elkezdték árazni az euróbevezetés kilátásait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztó figyelmeztetést kaptak a szülők a nyári táborokról: akár komoly veszélybe is kerülhetnek a gyerekek

egyre több olyan gyermektábor jelenik meg a piacon, amely nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Lebanon's prime minister has welcomed the agreement, and early signals from Hezbollah suggest it is likely to abide by the deal. We've not heard from Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 19:42
Átalakul a Madách tér, miközben éleződik is egy vita Erzsébetvárosban
2026. április 16. 19:15
„Nem csak az a kérdés, hogy ki  mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről
×
×