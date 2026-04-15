Nem lesz már Kormányinfó

„Nem lesz. Majd Gulyás Gergely fogja önöket tájékoztatni” – mondta telefonálás közben Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivő arról, hogy lesz-e még kormányinfó.
Vitályos Esztert a Karmelita kolostor közelében kérdezték újságírók – írja a Telex.
Szerdán Sulyok Tamás államfő fogadta a Sándor-palotában az új Országgyűlésbe jutott pártok vezetőit, így Magyar Pétert, a Tisza elnökét, akit fel is kért kormányalakításra, majd Orbán Viktor leköszönő miniszterelnököt, a Fidesz elnökét, Semjén Zsolt KDNP-elnököt és Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét.