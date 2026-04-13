Így reagáltak a Fideszes politikusok a választási vereségre

Az ötödik Orbán-kormány több minisztere, a miniszterelnök politikai igazgatója, a kormányszóvivő, a Fidesz budapesti elnöke és a párt kommunikációs igazgatója is megszólalt az országgyűlési választások eredményéről. A tisztviselők többsége köszönetet mondott a kormánypártra szavazóknak – foglalta össze a reakciókat az Index.

„Minden támogatást és szavazatot köszönünk! Soha nem adjuk fel” – írta ki a közösségi oldalára Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. „Köszönjük 2,5 millió magyar bizalmát! A jövőben is számíthatnak ránk!” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi tárcavezető. „Köszönöm a bizalmukat s örülök, hogy szolgálhattam a térségben élőket. Gratulálok Porpáczy Krisztinának a győzelemhez” – közölte Nagy István agrárminiszter, aki Győr-Moson-Sopron vármegye 5. számú egyéni választókerületében szenvedett vereséget.

A tárcavezető a következő négy évben nem lesz tagja az Országgyűlésnek.

„Köszönjük két és félmillió magyar ember bizalmát! Mi nem adjuk fel soha!” – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Menczer Tamás a választási vereség után rövid bejegyzésben üzent a Fidesz támogatóinak. „A családodat, a pártodat és a csapatodat nem cserélgeted” – írta, hozzátéve, hogy a tisztesség és a karakter nem választási eredmény kérdése. „Számíthattok rám, itt vagyok. Itt vagyunk. Csak a Fidesz” – írta a párt kommunikációs igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is gratulált a Tisza Pártnak a választási győzelemhez. Emellett közösségi oldalán köszönetet mondott a Fidesz támogatóinak, valamint kijelentette, hogy marad a haza szolgálatában. „A győzelem sosem végleges, a vereség sosem végzetes” − írta a Fidesz kampányfőnöke. Németh Balázs nagy arányú vereséget szenvedett Müller Annától a főváros 13. számú egyéni választókerületében. A Fidesz frakciószóvivője szerint a hangos többség nyert.

„A globális világ ünnepel. Zelenszkij, Ursula von der Leyen, Weber, Donald Tusk, Alex Soros, a brüsszeli bürokraták mind-mind arról beszélnek, hogy új korszak kezdődik Magyarországon és Európában. Ez biztos! Nem lesz többé bot a küllők között. Roboghat a bringa a szakadék felé. Szerintük ez jó, szerintem tragédia. Lenyomnak a torkunkon mindent” – írta ki a közösségi oldalára.

Úgy véli, a magyar választók ezt kívánják, és a jövőben kiderül, hogy ez mennyire fog ízleni.

Bőbeszédűbb volt Vitályos Eszter kormányszóvivő, aki Pest vármegye 4. számú egyéni választókerületében kapott ki Tóthmajor Balázstól, akinek gratulált.

„A választók döntöttek. Mindenekelőtt köszönöm a támogatásotokat, a hatalmas munkátokat, a törhetetlen hiteteket. Ma sokan voltunk – de nem elegen.” Hozzátette, hálás a rengeteg támogatásért. Kijelentette, soha nem fogja cserben hagyni a hazáját. Bárhogy is történt ma: a haza nem lehet ellenzékben. És mi vagyunk a haza. Ezért nem hátrálunk, hanem megyünk tovább. Dolgozunk, építünk, erősödünk! Egymásra figyelve, egymásból erőt merítve – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, 21 óra után nem sokkal gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez. A kormányfő kiemelte, 2,5 millió szavazót sikerült összeszedni, ami nem volt elég a győzelemhez. Hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára mit jelent az eredmény, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, majd az idő eldönti. Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni – mondta Orbán Viktor.

Hozzátette, soha nem fogják feladni, a következő napokban újra el fog indulni a munka, amiben mindenkire számítanak.