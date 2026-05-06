Elhunyt José Ortiz Puerto Ricó-i kosárlabdalegenda

Hatvankét éves korában elhunyt José „Piculín” Ortiz, minden idők egyik legjobb Puerto Ricó-i kosárlabdázója.

„Puerto Rico nemcsak egy sportolót, hanem egy legendát vesztett el. Köszönjük az örömet, amit okoztál, hogy büszkén képviselted a zászlót, szigetünk nevét a legmasabb szintre emelted” – búcsúzott a helyi kosárlabdaszövetség.

A 2023 óta rákbetegséggel küzdő Ortiz négy-négy világbajnokságon és olimpián képviselte hazáját, 2004-ben tagja volt annak a csapatnak, amely Athénban óriási meglepetésre legyőzte az Egyesült Államok válogatottját, ez volt az amerikaiak első veresége az ötkarikás játékokon, az NBA-játékosok 1992-es „belépése” óta.

A nemzetközi szövetség (FIBA) Hírességek Csarnokába is beválasztott Ortizt 1987-ben a Utah Jazz draftolta, két évet játszott az NBA-ben, ezt követően Európában, többek között a Real Madrid és Barcelona csapatait erősítette, 2006-ban vonult vissza.