Nyitókép: Pixabay

Elhunyt José Ortiz Puerto Ricó-i kosárlabdalegenda

Infostart / MTI

A sportoló hatvankét éves volt, négyszer képviselte hazáját az olimpián és a világbajnokságon.

Hatvankét éves korában elhunyt José „Piculín” Ortiz, minden idők egyik legjobb Puerto Ricó-i kosárlabdázója.

„Puerto Rico nemcsak egy sportolót, hanem egy legendát vesztett el. Köszönjük az örömet, amit okoztál, hogy büszkén képviselted a zászlót, szigetünk nevét a legmasabb szintre emelted” – búcsúzott a helyi kosárlabdaszövetség.

A 2023 óta rákbetegséggel küzdő Ortiz négy-négy világbajnokságon és olimpián képviselte hazáját, 2004-ben tagja volt annak a csapatnak, amely Athénban óriási meglepetésre legyőzte az Egyesült Államok válogatottját, ez volt az amerikaiak első veresége az ötkarikás játékokon, az NBA-játékosok 1992-es „belépése” óta.

A nemzetközi szövetség (FIBA) Hírességek Csarnokába is beválasztott Ortizt 1987-ben a Utah Jazz draftolta, két évet játszott az NBA-ben, ezt követően Európában, többek között a Real Madrid és Barcelona csapatait erősítette, 2006-ban vonult vissza.

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Durván kiakadt a Donald Trump céltáblájára került ország: hazugsággal vádolják az amerikai külügyminisztert

A kubai külügyminiszter helyi idő szerint kedden visszautasította és hazugságnak nevezte az amerikai külügyminiszter állítását, hogy ne lenne olajblokád a szigettel szemben.

Megjött az elemzői előrejelzés: komoly menetelésbe kezdhetnek a hazai sztárpapírok

Folytathatja az emelkedést a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a szerdai nyitást követően.

Trump says US will pause operation to guide ships through Strait of Hormuz

The pause will last for a "short period of time" to see if a peace deal can be agreed, the US president says. Iran has not officially commented.

