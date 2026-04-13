Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Vasárnap esti győzelmi beszédében Magyar Péter több vezető állami tisztségviselőt, így a köztársasági elnököt, az Állami Számvevőszék elnökét és az Alkotmánybíróság elnökét is lemondásra szólította fel.

„Az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza” – írta az Állami Számvevőszék a HVG-nek az ezzel kapcsolatos megkeresésükre. Windisch Lászlót négy éve szavazta meg az országgyűlés az ÁSZ elnöki posztjára.

A lap az Alkotmánybíróságot is megkérdezte, lemond-e elnöki posztjáról Polt Péter a felszólítás hatására. Az Ab annyit válaszolt: „Az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait.”

Polt Péter tavaly májusban lett az Alkotmánybíróság tagja, miután a Fidesz őt, illetve Hende Csabát jelölte a megüresedett helyekre, és meg is szavazta a kormánypárti többség. Rá egy hónapra Polt Pétert megválasztotta a parlament az Ab elnökének. Az Alkotmánybíróság tagjait 12 évre választják.

A Gazdasági Versenyhivatal a lappal szintén a vezetője távozására való felszólítással kapcsolatban azt közölte, hogy a szervezet „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik és ellátja a jogszabályokban előírt feladatait”.

A Rigó Csaba Balázs elnökletével működő GVH válaszában mellékelte a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló (tpvt) jogszabály egy vonatkozó részét: „A Gazdasági Versenyhivatal a feladatai ellátása során csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.”