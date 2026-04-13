2026. április 13. hétfő Ida
Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke előadást tart a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen Veszprémben, a Pannon Egyetem aulájában 2025. szeptember 4-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

ELŐZMÉNYEK

A két hivatal a sajtó megkeresésére jelezte: vezetőik és szervezetük a jogszabályi keretek között működnek – vagyis nem tesznek eleget a Tisza Párt elnökének vasárnap esti, lemondásra való felszólításának.

Vasárnap esti győzelmi beszédében Magyar Péter több vezető állami tisztségviselőt, így a köztársasági elnököt, az Állami Számvevőszék elnökét és az Alkotmánybíróság elnökét is lemondásra szólította fel.

„Az Alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza” – írta az Állami Számvevőszék a HVG-nek az ezzel kapcsolatos megkeresésükre. Windisch Lászlót négy éve szavazta meg az országgyűlés az ÁSZ elnöki posztjára.

A lap az Alkotmánybíróságot is megkérdezte, lemond-e elnöki posztjáról Polt Péter a felszólítás hatására. Az Ab annyit válaszolt: „Az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait.”

Polt Péter tavaly májusban lett az Alkotmánybíróság tagja, miután a Fidesz őt, illetve Hende Csabát jelölte a megüresedett helyekre, és meg is szavazta a kormánypárti többség. Rá egy hónapra Polt Pétert megválasztotta a parlament az Ab elnökének. Az Alkotmánybíróság tagjait 12 évre választják.

A Gazdasági Versenyhivatal a lappal szintén a vezetője távozására való felszólítással kapcsolatban azt közölte, hogy a szervezet „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik és ellátja a jogszabályokban előírt feladatait”.

A Rigó Csaba Balázs elnökletével működő GVH válaszában mellékelte a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló (tpvt) jogszabály egy vonatkozó részét: „A Gazdasági Versenyhivatal a feladatai ellátása során csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.”

Élőben Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról
A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékeli a választásokat, illetve válaszol a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Még sokáig maradhat a plakáterdő: az április 12-i országgyűlési választásokat követően 30 napjuk van az induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az is látszik, hogy melyik pártoknak lehet anyagilag a legfájóbb a választási eredmény. A DK talán nem kerül pénzügyi válságba azzal, hogy átlépte az 1 százalékos küszöböt, a Kutyapárt viszont anyagilag nagyon komoly bajba került.
 

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás

Kétharmados felhatalmazást kapott az óriási részvétellel lezajlott országgyűlési választáson a Tisza Párt. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, ellenzéki szerepre készül. Magyar Péter egységre szólító győzelmi beszédet tartott, de közben azért megnevezte azokat a magas rangú tisztviselőket, akiknek távozniuk kell a pozíciójukból. A forint négy éve nem látott erőt mutat ma reggel, a befektetők már a kiszámíthatóbb, kevésbé konfrontatív gazdaságpolitikát árazzák.

A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.

A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

