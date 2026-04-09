white headphones on top of computer tablet.
Nyitókép: arinahabich/Getty Images

Növelné a hazai tulajdoni arányt a kiskereskedelemben a kormányfő – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A Mol 510 ezer tonna olajat vásárol az Egyesült Államoktól, 500 milliárd dollár értékben. Növelné a hazai tulajdoni arányt a kiskereskedelemben a miniszterelnök. Ismét bírálta a NATO-t az amerikai elnök. Az InfoRádió legfontosabb hírei csütörtökön.

A Mol 510 ezer tonna olajat vásárol az Egyesült Államoktól, 500 milliárd dollár értékben – erősítette meg Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta azt is, hogy szó volt a pénzügyi védőpajzsról is, amelyről tovább tárgyalnak. A magyar kormány emellett 700 millió dollár értékben vesz HIMARS rakéta-rendszereket.

Az ország gáz, áram- és üzemanyagellátása biztosított, a kormány pedig ragaszkodik a rezsicsökkentéshez és tartja az üzemanyagok védett árát – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a Barátság-vezeték leállása ellenére az országnak jelentős olajtartalékai vannak.

Európai tervezésen és ellátási láncon alapuló nukleáris fűtőelem-gyártási projektben egyezett meg négy európai energetikai vállalat a francia Framatome-mal. A projektben a francia cég mellett a magyar MVM Paks, valamint egy finn, egy cseh és egy szlovák vállalat vesz részt.

A következő ciklusban növelné a hazai tulajdoni arányt a kiskereskedelemben a miniszterelnök. Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában az elmúlt másfél évtized egyik elmaradt gazdaságpolitikai céljának nevezte ezt.

60 új munkahelyet hoz létre a Kókai Tömítéstechnikai Kft. 2 milliárdos beruházása Ajkán – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar családi tulajdonban lévő vállalkozás fejlesztéséhez a kormány 510 millió forint támogatást biztosít.

Szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton lehet ismert az országgyűlési választás végeredménye – közölte a Nemzeti Választási Iroda. Azt írták, vasárnap a legtöbb szavazókörben este 7 óra után kezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan este 8 óra körül indul.

A miniszterelnök szerint a külföldi titkosszolgálatok bántóan átjáróházszerűen dolgoznak Magyarországon, amivel – szavai szerint – lesz majd teendője a következő belügyminiszternek és a titkosszolgálati miniszternek. Orbán Viktor az Indexnek adott interjúban azt mondta, hogy nem lepődött meg a lehallgatásokon, gondolta, hogy lesz ilyesmi, de hozzátette: ami történik, az túlmegy minden határon.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint egy új hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt elnöke átveri az embereket. Szijjártó Péter arra a beszélgetésre hivatkozik, amelyben Magyar Péter korábbi barátnőjének azt mondja, hogy durva háború lesz.

A Tisza-kormány alatt újra rend, béke, biztonság és fejlődés lesz Magyarországon – közölte Facebook-bejegyzésében a párt miniszterelnök-jelöltje. Magyar Péter egy tegnap este megjelent hangfelvételre utalva azt mondta: az Orbán-kormány megint hazudik róla.

A biztos szavazó, pártot választani tudó szavazók 50 százaléka a Tisza Pártot, 37 százaléka pedig a Fidesz–KDNP-t választaná az Idea Intézet friss közvélemény-kutatása szerint. A teljes népességben 39 százalék szavazna a Tiszára, 30 százalék pedig az Orbán-kormányt tartaná hatalomban. A Mi Hazánk Mozgalom az 5 százalékos bejutási küszöb körül van.

A kormány elkötelezett az egészségügyi ágazati szakdolgozók bérének növekedése, valamint munka- és életkörülményeinek javítása mellett - jelentette ki az egészségügyi államtitkár. Takács Péter megállapodást írt alá a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezetével.

Visszalépett a képviselő-jelöltségtől a független Czeglédy Csaba Vas megyei 1-es, Szombathely központú egyéni választókerületben. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott: nem tudna azzal a tudattal együtt élni, hogy fideszest segítek győzelemre.

Szinte minden régiós fővárosban nőtt az az idő, amely egy 50 négyzetméteres használt lakás árának előteremtéséhez szükséges a nettó átlagfizetések alapján. Az uniós rangsort Magyarország vezeti 21,2 százalékos éves árnövekedéssel. A nettó átlagbéreket is figyelembe véve 9,2 évnyi jövedelmet kell félretenni a lakásvásárláshoz.

Ismét bírálta a NATO-t az Irán elleni hadműveletekhez nyújtott elégtelen támogatás miatt az amerikai elnök. Donald Trump Washingtonban tárgyalt Mark Rutte főtitkárral. Az elnök szerint a NATO nem állt az Egyesült Államok mellett, amikor arra szükség lett volna.

A Hormuzi-szorosban telepített tengeri aknákra figyelmeztetett az iráni Forradalmi Gárda. A haditengerészet közzétett egy térképet, amely a szoros szokásos hajózási útvonalain belül egy veszélyes zónát jelöl.

Libanonban több mint 200 ember vesztette életét az izraeli légicsapásokban. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő közölte: támogatja az Egyesült Államok és Irán között létrejött tűzszünetet, de ezt a libanoni fegveresekre nem tekintik érvényesnek.

Kína kisegítené az emelkedő üzemanyagköltségek miatt nehéz helyzetbe került az állami légitársaságait. A tárgyalások egyelőre előkészítő szakaszban vannak, konkrét döntések még nem születtek.

Költöznek a támaszpontok? Trump csalódott a NATO-ban, és Németországot is büntetheti

A német kancellár az első európai vezető volt, aki közvetlenül az Irán elleni háború megindítása után Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel. Friedrich Merz ugyancsak az elsők között volt, aki a kéthetes tűzszünet bejelentése után telefonon hívta fel Donald Trumpot. Ennek ellenére Németország állítólag egyike azon NATO-partnereknek, amelyben Trump elnök a leginkább csalódott.
Besokallt Trumptól, rácsapja az ajtót az USA-ra legrégebbi szövetségese

Keir Starmer brit miniszterelnök az iráni háborút fordulópontnak nevezte az ország számára, amely az Egyesült Államokkal fennálló szövetségre is kihat. Egyúttal megígérte, hogy megerősíti Nagy-Britannia gazdaságát és haderejét az egyre „ingatagabb és veszélyesebb” világban.

Meddig érvényes a műszaki vizsga? A műszaki vizsga feltételei, menete, időpontfoglalás, ára és minden tudnivaló egy helyen

A gépjármű műszaki vizsga feltételei 2026-ban. Tudd meg, mi a teendő lejárt vizsga esetén, mitől lesz sikeres a műszaki vizsga, és hogyan kerüld el a buktatókat!

Israel to hold talks with Lebanon as Beirut attack death toll rises to at least 303

But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says "there is no ceasefire" in Lebanon, and Israel will "continue to strike Hezbollah with force".

2026. április 9. 20:59
Forgalomkorlátozások Budapesten egy rendezvény miatt
2026. április 9. 20:48
Egy óra is már végezetes lehet – veszélyben a gyümölcsösök
