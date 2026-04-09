Növelné a hazai tulajdoni arányt a kiskereskedelemben a kormányfő – a nap hírei

A Mol 510 ezer tonna olajat vásárol az Egyesült Államoktól, 500 milliárd dollár értékben – erősítette meg Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta azt is, hogy szó volt a pénzügyi védőpajzsról is, amelyről tovább tárgyalnak. A magyar kormány emellett 700 millió dollár értékben vesz HIMARS rakéta-rendszereket.

Az ország gáz, áram- és üzemanyagellátása biztosított, a kormány pedig ragaszkodik a rezsicsökkentéshez és tartja az üzemanyagok védett árát – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a Barátság-vezeték leállása ellenére az országnak jelentős olajtartalékai vannak.

Európai tervezésen és ellátási láncon alapuló nukleáris fűtőelem-gyártási projektben egyezett meg négy európai energetikai vállalat a francia Framatome-mal. A projektben a francia cég mellett a magyar MVM Paks, valamint egy finn, egy cseh és egy szlovák vállalat vesz részt.

A következő ciklusban növelné a hazai tulajdoni arányt a kiskereskedelemben a miniszterelnök. Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában az elmúlt másfél évtized egyik elmaradt gazdaságpolitikai céljának nevezte ezt.

60 új munkahelyet hoz létre a Kókai Tömítéstechnikai Kft. 2 milliárdos beruházása Ajkán – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar családi tulajdonban lévő vállalkozás fejlesztéséhez a kormány 510 millió forint támogatást biztosít.

Szoros eredmény esetén csak a szavazást követő szombaton lehet ismert az országgyűlési választás végeredménye – közölte a Nemzeti Választási Iroda. Azt írták, vasárnap a legtöbb szavazókörben este 7 óra után kezdődik a szavazatok számlálása, így az előzetes eredmények publikálása várhatóan este 8 óra körül indul.

A miniszterelnök szerint a külföldi titkosszolgálatok bántóan átjáróházszerűen dolgoznak Magyarországon, amivel – szavai szerint – lesz majd teendője a következő belügyminiszternek és a titkosszolgálati miniszternek. Orbán Viktor az Indexnek adott interjúban azt mondta, hogy nem lepődött meg a lehallgatásokon, gondolta, hogy lesz ilyesmi, de hozzátette: ami történik, az túlmegy minden határon.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint egy új hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt elnöke átveri az embereket. Szijjártó Péter arra a beszélgetésre hivatkozik, amelyben Magyar Péter korábbi barátnőjének azt mondja, hogy durva háború lesz.

A Tisza-kormány alatt újra rend, béke, biztonság és fejlődés lesz Magyarországon – közölte Facebook-bejegyzésében a párt miniszterelnök-jelöltje. Magyar Péter egy tegnap este megjelent hangfelvételre utalva azt mondta: az Orbán-kormány megint hazudik róla.

A biztos szavazó, pártot választani tudó szavazók 50 százaléka a Tisza Pártot, 37 százaléka pedig a Fidesz–KDNP-t választaná az Idea Intézet friss közvélemény-kutatása szerint. A teljes népességben 39 százalék szavazna a Tiszára, 30 százalék pedig az Orbán-kormányt tartaná hatalomban. A Mi Hazánk Mozgalom az 5 százalékos bejutási küszöb körül van.

A kormány elkötelezett az egészségügyi ágazati szakdolgozók bérének növekedése, valamint munka- és életkörülményeinek javítása mellett - jelentette ki az egészségügyi államtitkár. Takács Péter megállapodást írt alá a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezetével.

Visszalépett a képviselő-jelöltségtől a független Czeglédy Csaba Vas megyei 1-es, Szombathely központú egyéni választókerületben. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott: nem tudna azzal a tudattal együtt élni, hogy fideszest segítek győzelemre.

Szinte minden régiós fővárosban nőtt az az idő, amely egy 50 négyzetméteres használt lakás árának előteremtéséhez szükséges a nettó átlagfizetések alapján. Az uniós rangsort Magyarország vezeti 21,2 százalékos éves árnövekedéssel. A nettó átlagbéreket is figyelembe véve 9,2 évnyi jövedelmet kell félretenni a lakásvásárláshoz.

Ismét bírálta a NATO-t az Irán elleni hadműveletekhez nyújtott elégtelen támogatás miatt az amerikai elnök. Donald Trump Washingtonban tárgyalt Mark Rutte főtitkárral. Az elnök szerint a NATO nem állt az Egyesült Államok mellett, amikor arra szükség lett volna.

A Hormuzi-szorosban telepített tengeri aknákra figyelmeztetett az iráni Forradalmi Gárda. A haditengerészet közzétett egy térképet, amely a szoros szokásos hajózási útvonalain belül egy veszélyes zónát jelöl.

Libanonban több mint 200 ember vesztette életét az izraeli légicsapásokban. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő közölte: támogatja az Egyesült Államok és Irán között létrejött tűzszünetet, de ezt a libanoni fegveresekre nem tekintik érvényesnek.

Kína kisegítené az emelkedő üzemanyagköltségek miatt nehéz helyzetbe került az állami légitársaságait. A tárgyalások egyelőre előkészítő szakaszban vannak, konkrét döntések még nem születtek.