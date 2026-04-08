Kormányinfó lesz a választások előtt – részletek

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtök délelőtt 10 órakor Kormányinfót tart a hétközi kormányülés friss döntéseiről, mindössze 3 nappal a 2026-os országgyűlési választások előtt.
Várható témák:
- ipar, kereskedelem, infláció – gazdasági adatok
- Ukrajna, Irán – háborús ügyek
- titkosszolgálati ügyek helyzetjelentése
- J. D. Vance amerikai alelnök látogatása, értékelése
- választás 2026.
