Ford elektromos (EV) pickup. Forrás: Ford
Nyitókép: Forrás: Ford

Eltűnhetnek az amerikai óriások Európából

Infostart

Gyakorlatilag kizárhatják a nagy méretű pickup kocsikat az európai piacról. Az Európai Bizottság szerint túl sok a kiskapu az egyedi járműjóváhagyási rendszer terén.

Az amerikai autógyártók azzal vádolják az Európai Uniót, hogy a szabályok tervezett szigorításával gyakorlatilag kizárhatja a nagy méretű pickupokat az európai piacról. A vita olyan modelleket érint, mint a Ford F-150, a Chevrolet Silverado, vagy pedig a Ram 1500. Ezek jelenleg csak korlátozott számban, speciális engedélyezési rendszerben kerülhetnek forgalomba Európában – írta meg a HVG.

A konfliktus középpontjában az egyedi járműjóváhagyási rendszer (IVA) áll, amely lehetővé teszi, hogy kisebb darabszámban, lazább feltételekkel importáljanak az EU-n kívül gyártott modelleket. Az Európai Bizottság azonban a rendszer szigorítását tervezi, mivel szerintük így olyan kiskapuk vannak, amelyek nem kellően biztonságos járművek forgalomba helyezését is lehetővé teszik. A szigorítás mellett érvelők hozzáteszik, ezek a modellek fokozott kockázatot jelentenek a gyalogosoknak és kerékpárosoknak.

Az új szabályozás várhatóan 2027-től léphet életbe

– olvasható a cikkben.

Az amerikai gyártók és lobbiszervezeteik szerint a lépés ellentétes lehet az EU-USA kereskedelmi megállapodás szellemével, amely a vámok csökkentése mellett az amerikai autóipari szabványok nagyobb elfogadását is célul tűzte ki. A kérdés ugyanakkor jelképes súlyú, az ilyen nagy pickupok az európai autópiac kevesebb mint 0,1 százalékát adják. Egy környezetvédelmi szervezet adatai szerint 2024-ben nagyjából 7000 ilyen járművet adtak el az EU-ban, többségüket a Stellantis csoporthoz tartozó Ram márka – írja a HVG.

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk"

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk”

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt a kampányzáró gyűlése szombat este lesz Budapesten, a Szentháromság téren.
 

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

J. D. Vance Budapestről Pakisztánba tart az iráni békéről tárgyalni

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tárgyal az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. A most Budapesten tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.
 

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az Ates ukránbarát partizáncsoport akciót hajtott végre az oroszországi Belgorodban, ezzel megzavarva az orosz hadsereg ellátási láncát. A támadást egy vasútvonal ellen irányították, ezzel megnehezítve a szállítmányokat a kupjanszki frontvonal irányába. A Reuters információi szerint leállt a működés a Nyizsnyij Novgorodi Finomítóban, ami éves szinten 16 millió tonna olajat képes feldolgozni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 15. héten

A Skandináv lottó nyerőszámai a 15. héten

Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse, és hazavitte a kétszázmilliós várható főnyereményt? Mutatjuk a nyerőszámokat!

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Israel and the US say Lebanon is not included in a two-week ceasefire deal with Iran. PM Benjamin Netanyahu says Israel struck "the greatest blow" to Hezbollah in strikes today.

2026. április 8. 21:10
Tragédia Kisvárdán, csak az egyik lakó tudott kimenekülni
2026. április 8. 20:47
Brutálisan gyilkolt az öcsödi kamasz
