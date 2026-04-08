Eltűnhetnek az amerikai óriások Európából

Az amerikai autógyártók azzal vádolják az Európai Uniót, hogy a szabályok tervezett szigorításával gyakorlatilag kizárhatja a nagy méretű pickupokat az európai piacról. A vita olyan modelleket érint, mint a Ford F-150, a Chevrolet Silverado, vagy pedig a Ram 1500. Ezek jelenleg csak korlátozott számban, speciális engedélyezési rendszerben kerülhetnek forgalomba Európában – írta meg a HVG.

A konfliktus középpontjában az egyedi járműjóváhagyási rendszer (IVA) áll, amely lehetővé teszi, hogy kisebb darabszámban, lazább feltételekkel importáljanak az EU-n kívül gyártott modelleket. Az Európai Bizottság azonban a rendszer szigorítását tervezi, mivel szerintük így olyan kiskapuk vannak, amelyek nem kellően biztonságos járművek forgalomba helyezését is lehetővé teszik. A szigorítás mellett érvelők hozzáteszik, ezek a modellek fokozott kockázatot jelentenek a gyalogosoknak és kerékpárosoknak.

Az új szabályozás várhatóan 2027-től léphet életbe

– olvasható a cikkben.

Az amerikai gyártók és lobbiszervezeteik szerint a lépés ellentétes lehet az EU-USA kereskedelmi megállapodás szellemével, amely a vámok csökkentése mellett az amerikai autóipari szabványok nagyobb elfogadását is célul tűzte ki. A kérdés ugyanakkor jelképes súlyú, az ilyen nagy pickupok az európai autópiac kevesebb mint 0,1 százalékát adják. Egy környezetvédelmi szervezet adatai szerint 2024-ben nagyjából 7000 ilyen járművet adtak el az EU-ban, többségüket a Stellantis csoporthoz tartozó Ram márka – írja a HVG.