Elég volt egy rossz mozdulat - veterán autók zúzták le egymást egy aukción

A texasi Fort Worth-ben tartott Mecum autóaukción egy 1958-as Willys pickup egy 1966-os Corvette-nek ütközött, ami láncreakciót indított el: a Corvette egy Pontiac Trans Am-be, az pedig egy modern C7 Corvette ZR1-be csapódott – írja a Carscoops beszámolója nyomán a hvg.hu.

A szemtanúk beszámolói szerint úgy történt a baleset, hogy a rendezvény egyik sofőrjének véletlenül megcsúszott a lába a pedálon, és elvesztette az uralmát a Willys fölött. A jármű így több klasszikus autót is megrongált, hárman pedig annyira megsérültek, hogy kórházba kellett őket szállítani.

A megjelent képek alapján a zöld C2 Corvette sínylette meg leginkább a dolgot, ami ráadásul igen ritka, gyári fényezésű példány volt, mindössze 41 ezer kilométerrel az órájában.

A Pontiac és a két Corvette ráadásul már el is volt adva, vagyis új tulajdonosaik a licit után nézhették végig, ahogy az autók egymásba ütköznek. A fennforgást okozó Willys – érthető módon – nem kelt végül el.