Nyitókép: Unsplash

Elég volt egy rossz mozdulat - veterán autók zúzták le egymást egy aukción

Infostart

Roncsderbivé változott a neves Mecum autóaukció, miután az egyik alkalmazott sofőr lába megcsúszott és egymásba tolt több értékes járműritkaságot.

A texasi Fort Worth-ben tartott Mecum autóaukción egy 1958-as Willys pickup egy 1966-os Corvette-nek ütközött, ami láncreakciót indított el: a Corvette egy Pontiac Trans Am-be, az pedig egy modern C7 Corvette ZR1-be csapódott – írja a Carscoops beszámolója nyomán a hvg.hu.

A szemtanúk beszámolói szerint úgy történt a baleset, hogy a rendezvény egyik sofőrjének véletlenül megcsúszott a lába a pedálon, és elvesztette az uralmát a Willys fölött. A jármű így több klasszikus autót is megrongált, hárman pedig annyira megsérültek, hogy kórházba kellett őket szállítani.

Mecum Auction drivers foot slipped.
byu/Zyncon inWellthatsucks

A megjelent képek alapján a zöld C2 Corvette sínylette meg leginkább a dolgot, ami ráadásul igen ritka, gyári fényezésű példány volt, mindössze 41 ezer kilométerrel az órájában.

A Pontiac és a két Corvette ráadásul már el is volt adva, vagyis új tulajdonosaik a licit után nézhették végig, ahogy az autók egymásba ütköznek. A fennforgást okozó Willys – érthető módon – nem kelt végül el.

Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni

Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni

Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni.

