Rommá tört a vétlen kisautó az országúti balesetben – videó

Egy olvasó felvételén látszik egy frontális ütközés, amely a napokban történt egy kanyarodó pickup és egy Suzuki Wagon R+ között.

A videón mutatja, hogy a pickup vezetője megsértette a kanyarodási szabályokat, a manőver során átlépte a felezővonalat, és ezzel a szemből érkező útjába került – olvasható a bp-i autósok videója alatt.

A szabályosan érkező suzukis vezető taposta az ABS nélküli féket, hogy elkerülje az ütközést, de a kerekek blokkoltak. Emiatt a jármű irányíthatatlanná vált, így hiába próbált a sofőr jobbra kitérni.

A pánikreakció közben azonban nem engedte fel a féket, így nem kerülhette el a becsapódást.

A két jármű frontálisan összeütközött. A felvétel alapján egyik autóvezető sem sérült meg.