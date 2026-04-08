Nyitókép: Getty Images

Életveszélyes trend terjed a fiatal autósok között, a következmények lesújtóak

Infostart

A fiatalok egyre gyakrabban ismerik be nyíltan, hogy útközben sokszor a telefonjukra figyelnek, a figyelmetlenül okozott halálos balesetekért pedig főleg a 15 és 20 év közötti korosztály a felelős egy amerikai kutatás szerint.

Az már egyáltalán nem meglepő, hogy az okostelefonok manapság sokféle helyzetben elterelik az emberek figyelmét, de egy új amerikai kutatás különös jelenségre hívta fel a figyelmet. A fiatalok a volánnál ülve már TikTok-videókat, sőt élő közvetítéseket is néznek útközben – írja a Carscoops cikke alapján a Totalcar.

Az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal (NHTSA) adatai alapján 2023-ban 3275 haláleset és több mint 300 ezer sérülés történt figyelmetlen vezetés miatt az Egyesült Államokban. Az emberek egyre gyakrabban nyomkodják a telefonjaikat vezetés közben: sokan sms-eznek, interneteznek vagy néznek különböző videókat.

A fiatalok főleg az Instagramon, a Snapchaten és a TikTokon nézelődnek vezetés közben.

Joel Feldman ismert előadóként rendszeresen megnyilvánul a témában, amióta a lánya 2009-ben hasonló okból halt meg egy balesetben. Azt tapasztalja, hogy a fiatalok egyre gyakrabban ismerik be nyíltan, hogy útközben a telefonjukra figyelnek, miközben szerinte öt évvel ezelőtt ez még nem volt ennyire nyilvánvaló.

Az NHTSA kutatása szerint

különösen a 15 és 20 év közötti korosztályt érinti a jelenség, a figyelmetlenül okozott halálos balesetek legnagyobb részét ők okozzák, de még a 20-as éveikben járó fiatal felnőtteknél is egészen magas az arány.

A kutatást végző szakemberek véleménye szerint a helyzetet tovább rontja az érintőképernyős készülékek rohamos terjedése, ugyanis a használatuk a reakcióidő lényeges romlásához vezet. Egyes tanulmányok szerint ilyen szempontból károsabbak, mint az alkohol vagy a kábítószer. Már az amerikai törvényhozók sem tétlenkednek, és néhány államban napirendi pontra került a vezetőülésből történő streamelés, élő közvetítés betiltása.

Nem fizet osztalékot idén a Gránit Bank – derült ki a BÉT honlapján közzétett közgyűlési dokumentumokból, összhangban a társaság által eddig kommunikált tervekkel.

Vajon milyen tervezői döntések és pszichológiai mechanizmusok vezettek oda, hogy ma már sokszor képtelenek vagyunk elszakadni a képernyőtől?

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday, while Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

