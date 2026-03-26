Ennyivel kell száguldani Budapesten a közel félmilliós bírsághoz

A Budapesti Rendőrkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2026. március 16. és 22. között összesen 269 gyorshajtást mértek be és szankcionáltak a fővárosi egyenruhások – írja beszámolójában a BRFK.

Az egyik sofőr az Albertirsai úton a megengedett 50 kilométer/óra sebesség helyett 132 kilométer/órával száguldott, ezért a sebességtúllépésért a maximum, 468 ezer forint közigazgatási bírság fizetendő.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemeli, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.